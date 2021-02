14F. “La ciutadania demana que els polítics deixin de barallar-se i prenguin decisions”

“D’aquestes eleccions n’ha de sorgir un govern que governi”. Així ha resumit Joaquim Nadal el resultat desitjat dels comicis al Parlament d’aquest 14-F. Juntament amb Xavier Trias i Lluis Recoder, Nadal ha participat aquest matí en un webinar organitzat per alcaldes.eu en què es debatien les característiques d’un Govern “ideal” per als municipis de Catalunya. Amb el rerefons de la crisi sanitària i econòmica actual, tots tres polítics han definit atributs desitjables en l’equip de Govern del país, sigui quin sigui el color polític del guanyador.





Un dels consensos més aviat descrits ha estat la necessitat “d’estabilitat i la voluntat d’entesa” del guanyador, com ha dit Lluis Recoder. Els tres polítics han apel·lat a la necessitat de sortir del “tacticisme” i del “politiqueig” propi de la campanya electoral per buscar acords a llarg termini “que apostin pel benestar futur, una economia forta, la preservació de la identitat nacional i l’assegurament del medi ambient”, com deia l’ex alcalde de Sant Cugat, conscient de la dificultat que cap de les opcions disposi de majoria parlamentària suficient.





En aquest sentit, Xavier Trias ha exemplificat com, en els anys en què va ser Conseller de Salut, es va aconseguir “una estreta col·laboració del Govern de la Generalitat amb els governs municipals de tots els signes” que “van fer possible l’actual sistema sanitari de Catalunya” i que va suposar “una col·laboració entre CiU, PSC i Iniciativa”. Joaquim Nadal ha validat la idea dient que “la ciutadania demana que els polítics deixin de barallar-se i que prenguin decisions, amb claredat d’idees, programa i objectius”.





També hi ha hagut acord en algunes de les qüestions clau que el nou Govern haurà de resoldre amb més rapidesa. El propi Recoder ha plantejat quatre “deficiències” que la pandèmia ha accentuat: en primer lloc, la necessitat de definir un nou model econòmic més basat en “la creativitat, el valor afegit, la reconversió del model turístic i la nova indústria”. En segon, unes noves polítiques de cohesió social, amb implicació sobre l’habitatge, l’educació, la sanitat i la distribució de la renda. En tercer, el foment d’una cultura d’emprenedoria (contraposada a la cultura de la subvenció) i, en quart, la resolució del model territorial del país i el conflicte identitari, “a la que només podrem arribar a través d’un referèndum”, ha dit.





Quim Nadal ha considerat que aquestes quatre dimensions “també haurien de formar part de l’agenda dels ajuntaments” i que “cal definir grans horitzons per sortir-nos-en de la compromesa situació en la que ens trobem”. De la seva banda, Xavier Trias ha demanat lideratges “amb idees clares sobre la lluita contra la pobresa i la desigualtat social”, que incentivin noves activitats econòmiques i sostenibles, perquè “és la manera de sortir de la crisi”. Ha afirmat, però, que “hi ha lideratges que es basen en tot el contrari i que converteixen la gent en dependent de subsidis i subvencions”.





Els participants han manifestat una sensació de “gran oportunitat” en quant als fons que la Unió Europea ha decidit fer arribar als països com a remei de la crisi actual. Xavier Trias ha dit que “cal que es gastin molt bé i que tant l’Estat, com la Generalitat i els ajuntaments tinguin molt clars els objectius als que s’han de dedicar”. Recoder ha explicat, a més, que “no es tracta d’una simple pluja de diners, sinó que intenten pensar en el futur” i donar protagonisme “a la societat civil i a les empreses”. “Davant de la intranquil·litat de moltes persones que preveuen repartiments clientelars d’aquests fons, cal confiar en els criteris que fixarà la Unió Europea”, ha conclòs.





Els tres ponents també han estat d’acord en mostrar-se escèptics en quant als missatges que alguns candidats estan llançant durant la campanya electoral. “Fa anys hi va haver qui va anar a cal notari a signar que no pactaria amb tal formació”, ha dit Quim Nadal, “i l’endemà de les eleccions, l’aritmètica pot fer saltar pels aires tots aquests compromisos. Els pactes entre rivals es poden produir a tots nivells”.