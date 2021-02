Hackean una planta d'aigua als EUA i aconsegueixen alterar els nivells químics recomanats

Uns hackers s'han infiltrat amb èxit en el sistema informàtic que controla una instal·lació d'aigua a la localitat de Oldsmar (Florida, EUA) i han aconseguit manipular els nivells químics recomanats, encara que sense danys per a la població.





Imatge de recurs (EP)





Les autoritats locals i federals estan investigant el ciberatac amb el qual uns pirates han controlat remotament el sistema informàtic per canviar els nivells químics del subministrament d'aigua de la instal·lació de Oldsmar, mitjançant l'augment de la quantitat d'hidròxid de sodi, segons informa el Tampa Bay Times.





L'hidròxid de sodi, també conegut com sosa càustica, s'utilitza en petites quantitats per controlar l'acidesa de l'aigua, però també es troba en productes de neteja domèstics com els desembossadors de canonades. En el ciberatac, els pirates van augmentar els nivells d'aquest compost químic de 100 a 11.100 parts per milió.





Divendres passat al matí, un operari de la planta de subministrament d'aigua de Oldsmar estava monitorant el sistema quan va notar que algú havia accedit, però no li va donar importància perquè el seu supervisor sovint accedia en remot a sistema.





Hores més tard va comprovar que, de nou, algú havia accedit a el sistema, s'havia fet amb el control del seu ratolí i va estar al voltant de cinc minuts manipulant la quantitat d'hidròxid de sodi permès en l'aigua potable. Una vegada que el 'hacker' va abandonar el sistema, l'operari va reduir immediatament a 100 la concentració del compost químic.





No obstant això, "en cap moment hi va haver un efecte advers significatiu en l'aigua que s'estava tractant", ha explicat el xèrif del comtat de Pinellas, Bob Gualtieri, en una roda de premsa. A més, encara que el treballador no hagués detectat el ciberatac, l'aigua enverinada hagués trigat més d'un dia a afectar el subministrament complet.





"Els subministraments d'aigua són una part fonamental de la infraestructura de la nació i poden ser objectius vulnerables per als que pretenen afectar la seguretat pública", ha comentat Gualtieri. De moment, no hi ha cap detingut, tot i que les autoritats policials segueixen endavant amb les investigacions.