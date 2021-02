El Barça femení de futbol afronta la final de la Copa de la Reina acumulant rècords

L'equip de futbol femení de l'FC Barcelona aspira aquest dissabte a alçar-se amb la Copa de la Reina (el que suposaria completar el "Triplet" encarrilat el 2020) a l'Estadi de La Rosaleda de Màlaga després d'arrodonir un altre rècord històric en la secció de l' club. Havent passat "per sobre" del Reial Betis aquest passat dimecres (6-0) les jugadores barcelonistes han aconseguit setze victòries consecutives en el present Campionat de Lliga, vint en total enllaçant amb els darrers partits del curs anterior.





Les futbolistes dirigides pel bon tècnic Lluís Cortés se les veuran amb el EDF Logronyo en un altre preciós esdeveniment per al futbol de fèmines a Espanya (amb un títol en joc) que exemplificarà, un cop més, la incontestable progressió en tots els àmbits de les competicions futbolístiques amb protagonisme per a les dones.





El Barça, en particular, segueix meravellant amb uns registres i joc literalment impressionants. De fet, des de la recordada inauguració de l'Estadi Johan Cruyff de la Ciutat Esportiva Joan Gamper blaugrana a Sant Joan Despí (a finals d'agost de 2019), les jugadores del Barça han comptat per victòries absolutament totes les seves confrontacions.





Un Barça femení de rècords busca guanyar la Copa de la Reina. @FCBfemeni





El conjunt de Cortés buscarà aquest dissabte donar una altra gran satisfacció amb la consecució de la preuada Copa de la Reina (serà la novena final de les blaugrana) mentre segueix el seu domini incontestable a la Lliga amb 48 punts (després de la nova exhibició de dimecres davant les bètiques en el "Johan Cruyff") per davant de Llevant (41) i Madrid CFF i Reial Madrid (38).





El Barça desembarca a la festa de el futbol femení malagueny després d'imposar-se en el torneig de l'KO a l'Sporting Club de Huelva a vuitens (0-4), a l'Esportiu NCG Banco a quarts (1-0) i golejar el Sevilla FC a semis (6- 0).





Les Rioja de Javier Moncayo van segellar el seu bitllet per a Màlaga després de vèncer a vuitens de el RCD Espanyol (0-2), imposar-se en quarts a Reial Betis (1-0) i doblegar en una inoblidable tanda de penals a l'Athletic Club (0-0 / 3-1). Aquest dimecres van plantar cara a València encara que van perdre per 3 a 2 i segueixen en una inquietant antepenúltima plaça a la taula.





Tot sembla indicar que l'Estadi de la Rosaleda serà l'escenari, aquest dissabte, d'un altre moment gloriós per a l'equip femení barcelonista liderat per algunes de les millors futbolistes del món com la davantera noruega de 25 anys, Caroline Graham Hansen, que, molt a gust a Barcelona i Catalunya, s'ha compromès ja amb el club fins al juny de 2023.