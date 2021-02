Correus ofereix 18.800 llocs de treball a Catalunya

Correus ha obert la seva borsa d'ocupació a Catalunya amb una oferta de 18.810 llocs de treball a Catalunya, segons un comunicat de la companyia aquest dijous.





Oficina de Correus (EP)









A tot Espanya, ha rebut en els últims tres dies 119.934 sol·licituds des que va obrir la borsa d'ocupació per donar cobertura temporal a 128.021 llocs operatius a tot Espanya durant els propers anys, en llocs de repartiment a peu, moto, classificació i atenció a client .





L'empresa pública recorda que el termini per presentar les sol·licituds de forma online continua obert fins al 17 de febrer i es valorarà tant l'experiència com a mèrits relatius a formació, idiomes o competències digitals, entre altres.





Els llocs temporals oferts en aquesta borsa d'ocupació són per a un màxim de sis mesos, de manera que, al llarg de tota la seva extensió, generaran més de 128.021 llocs de treball de forma rotatòria.





Els aspirants poden sol·licitar una o dues borses d'ocupació de la mateixa província o província limítrofa segons els diferents llocs i les places per modalitat de jornada. Es pot optar entre diferents categories, com atenció a client, agent i classificació, repartiment 1 i serveis rurals motoritzats o repartiment 2 i serveis rurals no motoritzats, a temps complet, temps parcial amb distribució diària o parcial per dies.





Els candidats han d'adjuntar els documents que acrediten els mèrits relatius a la seva titulació acadèmica, anglès i llengua oficial autonòmica a la seva sol·licitud en línia. Entre les dades personals també han d'indicar el telèfon mòbil i correu electrònic, tots dos imprescindibles, tant per a la gestió de la sol·licitud com per rebre les ofertes de feina si finalment queda inscrit.





OFERTES PER LLOCS INDEFINITS





Correus defensa amb aquestes bosses d'ocupació "reafirmar la seva aposta per l'ocupació estable i de qualitat com la millor garantia per seguir oferint el millor servei a tota la ciutadania". En aquest sentit, durant 2020 un total de 4.005 persones es van incorporar com a treballadors fixos en la companyia en el marc del procés de consolidació d'ocupació temporal.





En l'actualitat, la companyia de correus postal i paqueteria té oberts dos processos més per a l'ingrés de personal laboral indefinit: 3.421 provinents de la convocatòria de 2019 i 3.254 de la convocatòria de 2020.





En les bases recollides al web de Corres es pot consultar tota la informació relativa als requisits i als mèrits que els aspirants han de reunir a data 17 de febrer perquè siguin valorats, com l'antiguitat i acompliment, nota obtinguda en l'últim examen de ingrés, cursos de formació, permisos de conducció, llengües oficials autonòmiques i anglès i formació acadèmica.