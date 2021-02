CatalunyaPress T'INFORMA

Bona tarda! Tornem amb el butlletí informatiu de CatalunyaPress perquè pugueu conèixer, en un sol clic, el que ha passat durant el dia.





Fa mal començar així, però avui Catalunya ha anunciat que ja s'ha assolit la xifra de 20.000 morts per coronavirus . I per desgràcia, la la pandèmia encara no ha acabat.













Mentrestant, continua la guerra dels hostalers per reobrir els bars i restaurants. Els tribunals de sis comunitats autònomes, entre elles Catalunya , hauran d'apreciar els recursos contra el tancament de la restauració i, com a Euskadi, podrien tornar a obrir-la.













El 14F sembla estar en perill, i és que el 37% dels membres de les meses han recorregut la citació. El Govern, anticipant-se a l'desastre, ha anunciat que les taules que no es puguin constituir el diumenge convocaran una altra votació en els dos dies següents.













La candidata d'el PDeCAT, Àngels Chacón, ha concedit una entrevista a CatalunyaPress. Vol que Catalunya "torni a ser una terra d'oportunitats" .













I acabem recordant que Correus ofereix més de 18.000 llocs de treball a Catalunya . Teniu fins al 17 de febrer per inscriure de forma online a les ofertes. Molta sort!













Això és tot per avui!