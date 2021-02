14F. Sanitat certifica que Illa no s'ha vacunat de coronavirus

El ministeri de Sanitat ha certificat aquest dijous que el candidat de PSC, l'exministre de Sanitat, Salvador Illa, no ha rebut cap dosi de la vacuna contra la Covid-19.





Salvador Illa (EP)





Segons la resposta del secretari general de Salut Digital, Informació i Innovació del Sistema Nacional de Salut, Alfredo González, realitzada i publicada per elDiario.es i recollida per Europa Press, Illa "no ha rebut dosis alguna de vacuna per fer front" a la malaltia.





La polèmica va saltar després fer-se públic que el candidat socialista no es va voler sotmetre a un test per realitzar un debat electoral a TV3, a diferència de la resta de candidats, i va aixecar les acusacions de la majoria de forces que concorren a les eleccions.





Els socialistes van argumentar que aquest tipus de proves "han d'anar adreçades als grups de població que així ho requereixin i en el moment que es requereixi" i que a més Illa creia que anar al debat no ha de suposar incomplir els protocols de les autoritats sanitàries, per que ha rebutjat el test.





Des de les files del PP diversos dirigents van demanar explicacions al candidat: "Senyor Illa, ahir en el debat de TV3 no va voler fer-se un test de Covid-19. Es deu al fet que vostè s'ha vacunat irregularment i vol ocultar?", Va preguntar el secretari general de PP, Teodoro García Egea.





El líder d'ERC, Oriol Junqueras, també va posar en qüestió la actuació d'Illa: "És que potser el ministre de Sanitat va aprofitar el seu càrrec per vacunar com va fer la cúpula militar de l'Exèrcit espanyol?", Va suggerir dimecres en un míting de campanya des de Manresa (Barcelona).





També la candidata de Junts a les eleccions catalanes, Laura Borràs, va retreure a Illa seva "irresponsabilitat" per no haver-se sotmès al test i va afirmar que, al seu parer, l'inhabilita per ser president de la Generalitat.