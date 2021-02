Es pot desenvolupar una vacuna contra tots els coronavirus?

Europa Press





"El proper patogen que emergeixi pot ser menys complaent", alerten a la prestigiosa revista científica Nature. El Covid-19 ha agafat a la humanitat desprevinguda i el ràpid desenvolupament de les vacunes - en menys d'un any - es pot considerar una fita en la història de la ciència. No obstant això, el coronavirus segueix mutant, i ja es comença a dubtar d'algunes vacunes siguin efectives contra noves variants, com la sud-africana. I el que és pitjor, en la comunitat científica hi ha cert consens sobre que aquest virus no serà l'últim que salti d'animals a humans, i es necessita un pla per afrontar profundes pandèmies. Per això els investigadors s'estan començant a preguntar: ¿És possible crear una vacuna contra tots els virus?





Els científics Dennis R. Burton i Eric J. Topol creuen que sí, i han publicat un article demanant fons per a la seva causa. Expliquen que el ràpid disseny de la vacuna es deu a "la proteïna pic en la superfície de virus". "Això fa que el cos produeixi anticossos neutralitzants protectors (proteïnes que s'uneixen als virus i eviten que infectin les cèl·lules humanes)", afegeixen. Aquests anticossos "podrien usar-se com a medicaments de primera línia per prevenir o tractar virus en una família determinada, inclosos nous llinatges o ceps que encara no han sorgit". I més important encara, "podrien usar-se per dissenyar vacunes contra molts membres d'una determinada família de virus", asseguren en en el manifest.





Els científics volen crear una vacuna amb uns anticossos protectors coneguts com "àmpliament neutralitzants". Aquests actuen contra soques de diferents virus i, per tant "podrien usar-se com a medicaments de primera línia per prevenir o tractar virus d'una família determinada, inclosos ceps o variants que encara no hagin sorgit", asseguren.





Això donaria un gran avantatge a la humanitat, ja que les vacunes contra una determinada família de virus "podrien preparar-se amb anticipació i desplegar abans que la propera infecció emergent es converteixi en una pandèmia", assenyalen els investigadors a Nature.





Per això, demanen "inversió ara en recerca bàsica que condueixi a l'acumulació de vacunes àmpliament eficaços". Recorden l'experiència que va viure la humanitat amb la grip espanyola, una malaltia subestimada que va acabar provocant més morts que una guerra mundial. "Si els governs del món gasten dos mil milions de dòlars a l'any en defensa, podran trobar alguns centenars de milions de dòlars per aturar la pròxima pandèmia ", afirmen.