El Sindicat Mèdic Català: "És escandalós que l'Atenció Primària estigui desbordada"

El Sindicat Mèdic Català (SIMECAT) segueix denunciant que la sanitat catalana es limita a sobreviure davant la crisi del Sars-Cov2 amb una precarietat escandalosa. El seu funcionament es basa en la capacitat de resistència dels professionals sanitaris encara que, com anem veient en les últimes setmanes, aquesta resistència es va minvant i el nombre de baixes laborals augmentant de forma progressiva.





El SIMECAT denuncia que l'Atenció Primària (AP) segueix sent la ventafocs de sistema quan, a l'ésser la porta d'entrada de les persones a la sanitat pública, hauria de ser un pivot central, un motor que garanteixi el seu bon funcionament.





Considera escàndols o que amb el temps que portem transcorregut de pandèmia, les autoritats sanitàries no tinguin un pla d'actuació coherent i negociat amb els treballadors, i que només es limitin a deixar passar els dies confiant que el temps i la vacuna amainin la tempesta.





Retreuen a la majoria de governs, central i autonòmics que hagin prioritzat les mesures coercitives amb limitació de drets fonamentals sense atendre amb eficàcia al principal: el seguiment dels contactes la qual cosa és, segons tots els experts en epidemiologia i microbiologia, el pilar fonamental per a la lluita contra la Covid19.





El Sindicat Mèdic Català llança un altre SOS davant d'una Atenció Primària desbordada Foto @EP





Hi ha zones de Catalunya en què el sistema de rastreig, és a dir, l'estudi i seguiment dels contactes, es realitza amb un retard significatiu i fins i tot es per al cap de setmana; d'aquesta manera, els ciutadans han d'esperar entre 2 i 3 dies aïllats en una habitació fins que se'ls faci una PCR i 1 o 2 fins a tenir el resultat.





Tot això, remaracan els representants dels metges catalans, amb la inquietud de familiars i amics que desconeixen si són o no contactes d'un positiu o contactes d'un contacte. Mentrestant han d'acudir al seu treball o a centre escolar si són estudiants amb el risc de dispersió de virus.





A dia d'avui la majoria de Centres d'Atenció Primària (CAPs) segueixen sense visitar els pacients, i els que ho fan en un horari molt restringit. És cert que la manca d'espai i personal condiciona aquesta situació, però s'havien promès "barracons" en els quals atendre els pacients sospitosos de Covid19 i, en canvi, s'estan instal·lant amb comptagotes.





Aquests mòduls permetrien alliberar les sales d'espera dels CAPs i poder reiniciar una activitat més o menys normal que no deixi abandonats als pacients que emmalalteixen per altres patologies no Covid.





En la majoria CAPs es ve funcionant des del debut de la pandèmia amb un sistema d'atenció continuada (guàrdia permanent) en la qual es barregen les visites presencials "urgents" amb les visites telefòniques, que poden arribar a ser centenars en les zones més poblades. Aquesta guàrdia contínua afavoreix també el risc de contagi per als professionals. Com més va el càntir a la font ...





Un altre aspecte preocupant, segons denuncia el SIMECAT, és el deteriorament de la docència. La formació dels MIR de Medicina Familiar i Comunitària és molt deficient: no se segueixen els protocols de visita de pacients amb patologia crònica que és un dels pilars de l'AP: diabètics, hipertensos, dislipèmics, MPOC, etc.





S'han suspès les sessions clíniques i s'ha abandonat la investigació. Aquí també es "sobreviu" pel bon fer i sacrifici dels tutors que fan el que poden per arribar a uns mínims exigibles, però no hi ha cap dubte que la formació s'està ressentint d'una forma molt greu que repercutirà en la salut de els ciutadans.





Per tant, davant els fets descrits anteriorment i la molt probable continuïtat de la pandèmia durant els propers mesos, SIMECAT sol·licita a l'administració sanitària catalana que elabori un pla urgent d'actuació, consensuat amb els professionals i que contempli entre d'altres els

següents aspectes:

1. Establir les plantilles adequades a les necessitats, millorant les condicions laborals dels treballadors sanitaris perquè siguem atractius als col·legues que treballen en altres països on se'ls tracta millor.

2. Reiniciar l'activitat habitual en els CAPs, habilitant espais on atendre els pacients sospitosos de Covid19 per no "deixar ningú enrere". Les altres patologies segueixen existint i és urgent atendre-les.

3. Millorar el sistema de rastreig de contactes. És inacceptable la manca d'equitat que existeix a Catalunya i que és contrària a el sistema sanitari vigent. Això repercutiria, sens dubte, en la disminució de casos i en la relaxació de la tensió hospitalària.

4. Reconèixer el valor fonamental de la docenci a i posar tots els recursos necessaris perquè aquesta torni a funcionar amb normalitat.