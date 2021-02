14F. Josep Rius: "Ens comprometen des de Junts a augmentar en 5.000 milions el pressupost destinat a Salut"

Josep Rius és advocat de professió i actualment és el Vicepresident de Junts per Catalunya, i el seu candidat número 13 de Junts per la demarcació de Barcelona. Va ser cap de gabinet del president Puigdemont i del president Torra i ha treballat com a director general d’anàlisi i prospectiva del Govern de la Generalitat de Catalunya.













"Junts vol explorar totes les vies possibles de diàleg real"/ @JxCAT





- Creu que ERC els donarà suport si guanyen?

- Treballem per aconseguir guanyar diumenge, sí, i hi estem molt a prop. Crec que guanyarem bé, i farem un bon govern conformat per forces independentistes per caminar cap a la independència. I sí, comptem amb el suport de tots els partits que es proclamen independentistes.





- I en cas que ERC sigui la primera força i Junts la segona, com diuen algunes enquestes, formarien govern?

- Estic convençut que guanyarem diumenge; però en qualsevol cas, si acaba passant el que vostè diu, sí serem en un Govern que vulgui fer la independència.





- Qui seria per a vostè el tercer partit en aquesta equació, En Comú Podem o la CUP?

- Serem al Govern amb forces que es declarin nítidament independentistes.





- Acceptarien investir Salvador Illa, en cas d’un tripartit d’esquerres amb el PSC, ERC i ECP?

- Nosaltres segur que no. El vot a Junts és la garantia de que això no es pugui produir.





- Com activaria Junts la DUI?

- Nosaltres el que hem explicat és que la victòria de Junts el diumenge ha de servir per revalidar i reactivar la majoria independentista al Parlament que ens permeti conformar un Govern independentista, presidit per Laura Borràs, que es comprometi a fer els preparatius per fer efectiva la independència. I ens hem compromès amb un manifest de 7 punts que explica el camí institucional que volem seguir. Un camí que preveu la negociació amb el Govern espanyol, que vol explotar totes les vies possibles de diàleg real, però que alhora treballarà amb el conjunt de la societat, i el Consell de la República, per a preparar la transició a la República Catalana i fer-la efectiva quan sigui possible.





- Quines serien les seves primeres propostes en cas de formar part del govern?

- Durant la campanya ja hem explicat quines són les 50 primeres propostes que volem impulsar, i que s’estructuren en 4 grans eixos. Però el primer de tots, i principal, serà la gestió de la pandèmia, el repte de la recuperació econòmica i donar resposta a les necessitats socials. Proposem liderar una nova forma de gestionar la lluita contra la Covid-19 i que es vol centrar en el reforç de la prevenció, per a permetre la reobertura de l’activitat econòmica el més aviat possible i salvar els llocs de treball en risc.





- Com afronten des de Junts la pandèmia? Endeutar-se és la millor opció?

- Des de Junts per Catalunya ens hem compromès a augmentar en 5.000 milions el pressupost destinat a Salut els propers cinc anys. Necessitem més professionals i que tots se sentin més ben tractats, i per això volem millorar les retribucions, reforçar l’atenció primària i augmentar les inversions per a la renovació d’hospitals, la renovació tecnològica i fer una aposta clara pels sistema de recerca.





Pel que fa a la Covid-19, a més de seguir amb el programa de vacunacions, creiem que és molt important avançar en una nova forma de gestió de la pandèmia, que reforci la prevenció, amb testejos massius d’antígens i PCR per a acotar i controlar els brots i aïllar el màxim de casos i els seus contactes; que busqui l’equilibri que permeti mantenir el màxim d’activitat econòmica.





I sobre l’endeutament, el que no podem demanar és que l’esforç principal per a la recuperació econòmica el facin les empreses i els autònoms, tots els sectors a qui hem demanat que tanquin per ajudar a salvar vides. Les administracions han d’assumir aquest paper, i per això ens calen ajudes directes amb l’objectiu principal de que no s’hagin de baixar més persianes. L’Estat espanyol és un dels estats d’Europa que menys ajudes econòmiques ha ofert durant la pandèmia. És per això que també reclamem la independència per Catalunya.





- Contempla vostè una possible inhabilitació de Laura Borràs per la causa judicial que té oberta?

- No hi ha cap causa real contra Laura Borràs i, per tant, neguem aquestes acusacions. Aquests suposats delictes són un muntatge evident de les clavegueres de l’Estat per eliminar un altre polític català independentista, tal com hem vist fer altres vegades.





- Molts ciutadans estan recorrent la convocatòria per estar a les meses electorals. Els preocupa que les meses electorals no arribin a formar-se?

- El Govern, amb el consens de tots els partit polítics catalans, havia acordat no celebrar les eleccions el 14 de febrer i fer-les més endavant. La justícia ha forçat mantenir la convocatòria, en una decisió inaudita. Segur que ens hagués anat més bé endarrerir-les. Ara, no obstant, el dispositiu que ha organitzat el Govern de la Generalitat per diumenge garanteix la celebració de les eleccions i que tant l’exercici del vot com la tasca encomanada als ciutadans i funcionaris de recollir aquests vots i escrutar-los és segura. La jornada electoral anirà bé.





- Els preocupa la irrupció de Vox al Parlament?

- El nostre projecte polític, la nostra proposta es basa fonamentalment en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, de tothom, en avançar cap a un futur on tots i totes puguem complir amb els nostres somnis i anhels; i estarem sempre en front de la ultradreta, el feixisme i els que només volen destruir la convivència amb discursos populistes i carregats d’odi.