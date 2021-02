14F. Arrimadas assegura que el vot a PSC allarga el 'Procés' i diu que Illa busca "repetir" l'acord amb ERC

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, ha assegurat aquest divendres que votar el PSC a les eleccions catalanes és allargar el 'Procés' independentista perquè el candidat socialista, Salvador Illa, busca "repetir" a la comunitat autònoma l'acord amb ERC que el PSOE manté a Madrid.





La líder de la formació taronja s'ha referit a el document subscrit pels partits independentistes, en el qual es comprometen a no pactar amb el PSC, per justificar que els socialistes catalans pactarien amb ells si fos necessari.





"¿A que no cal un document dels independentistes que digui que no van a pactar amb Ciutadans? Perquè ningú s'ho imagina. Per què fan aquest document amb el PSC? Perquè tots han pactat i pacten amb el PSC", ha sostingut Arrimadas, que ha recordat que hi ha "desenes de pobles" en què els socialistes governen amb ERC, JxCat i la CUP.





En aquesta línia, Arrimadas ha parafrasejat la vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo. "Com diu (Calvo) en campanya alguns menteixen i han de sobreactuar", ha assenyalat Arrimadas, que ha recordat que el vot constitucionalista dirigit a el PSC pot acabar anant a ERC.





Així, i després de recordar que en aquests comicis "la participació és tot", la presidenta de Cs ha apostat per no parlar tant "de l'qui ha d'estar en el govern" sinó del "què cal fer". "Si Cs està al govern es baixen els impostos, si no, es pujaran. Si estem en el govern es lluitarà contra l'ocupació i es donaran ajudes directes a autònoms ia pimes", ha explicat.