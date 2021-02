Aragó, Galícia, Catalunya i València en avís groc per vent aquest divendres

Galícia, Aragó, Catalunya i Comunitat Valenciana tindran aquest divendres risc (groc) per vents de fins a 80 quilòmetres per hora i fenòmens costaners, segons ha avisat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).













@EP





Així, el risc per vents de nord i nord-oest romandrà activat aquest divendres al Pirineu d'Osca i Lleida, així com al litoral i prelitoral de Tarragona i al nord de Castelló, tant a l'interior com al litoral.





Pel que fa als fenòmens costaners, l'avís groc s'ha activat per la Corunya i Pontevedra, on s'espera mar combinada d'oest de 4 a 5 metres. A més, a l'Empordà (Girona) bufarà vent de nord amb intervals de força 7 i que provocaran onades de 2 a 3 metres.





En general aquest divendres l'AEMET destaca els intervals de vent fort que bufaran fonamentalment en el baix Ebre, Pirineus i Menorca. El cel estarà ennuvolat o cobert i s'esperen precipitacions excepte en el sud-est de la Península i l'entorn de la mar d'Alborán, on només s'esperen intervals de núvols alts.





En concret, plourà durant gairebé tot el dia al Cantàbric oriental i al Pirineu occidental i podran ser localment persistents al litoral basc i al nord de Navarra. A la resta, tendiran a remetre des de primeres hores per l'oest, i el cel aniran quedant poc ennuvolats al llarg de la jornada, tot i que s'estendran a partir de migdia a nord de Catalunya, Balears i, amb menor probabilitat, a altres zones de nord de l'àrea mediterrània on no es descarten tempestes. A les Canàries, per la seva banda, seran probables pluges febles al nord de les illes muntanyoses.





La cota de neu començarà el dia a Pirineus per sobre dels 2.000 metres i anirà baixant a 1.500 metres. Les temperatures màximes baixaran en la major part de la Península, mentre que les mínimes baixaran a l'oest i al centre de la Península i pujaran al terç aquest ia les Balears. A la resta no s'esperen canvis significatius. Finalment, predominaran els vents de l'oest i de nord-oest a la Península. A les Balears, arribaran des del sud però aniran girant a nord.