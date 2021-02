Generalitat i Pimec faran tests ràpids en empreses i polígons industrials

La Conselleria de Salut de la Generalitat i Pimec han signat un conveni per a la realització de tests d'antígens ràpids (TAR) en empreses i polígons industrials a Catalunya / @EP





Com ha indicat la patronal a través d'un comunicat aquest divendres, s'ha posat a la seva disposició un total de 85.000 tests d'antígens de Covid-19 "per iniciar una campanya de cribratges i tallar la transmissió de virus".





A través d'aquest acord, es promouran de manera conjunta els cribratges, d'acord amb les prescripcions de l'Protocol per a la realització en el territori de Catalunya de cribratges mitjançant tests d'antígens a empreses, polígons i zones de concentració d'activitat laboral.





El conveni de col·laboració es va signar aquest dijous per part de l'secretari genera de Salut, Marc Ramentol, i el president en funcions de Pimec, Josep González.





Ramentol ha valorat el conveni com "una oportunitat clau per Salut per millorar el rastreig" i, sobretot, la proactivitat en la recerca dels nous casos positius de coronavirus.