Esteve col·labora en un assaig clínic per tractar pacients amb símptomes lleus de COVID-19

L'Hospital de la Mar, la Universitat Pompeu Fabra i Esteve col·laboren en l'assaig clínic de Fase 2 'SIGMA4COVID', que el centre hospitalari, promotor de l'estudi, ha posat en marxa per determinar l'eficàcia i seguretat de l'compost E-52.862 en el tractament d'hora de pacients ambulatoris amb símptomes lleus d'COVID-19 i amb infecció confirmada.





Esteve ha subministrat la quantitat necessària d'aquest compost per a la realització de l'estudi i WeLab Barcelona (centre d'investigació fruit de l'aliança entre Esteve i Leitat), dirigit pel doctor José Miguel Vela, ha col·laborat en la conceptualització i disseny de l'assaig.





L'E-52.862 és un medicament en investigació que no es troba comercialitzat, desenvolupat per l'equip de R + D d'Esteve. "Actua sobre el receptor Sigma-1, una proteïna única, i que, basant-se dades publicades, presenta activitat antivírica en estudis experimentals en cèl·lules infectades pel virus que causa la COVID-19", explica el líder d'aquest equip, Carlos plata-Salaman.





Rafael Maldonado, director de Laboratori de Neurofarmacologia, de Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (Universitat Pompeu Fabra, IMIM), apunta que "estudis internacionals publicats recentment en revistes de prestigi com 'Nature' i 'Science' indiquen que el receptor sigma -1 participa en la multiplicació viral, i suggereixen que medicaments amb activitat enfront d'aquest receptor podrien tenir activitat contra el virus que causa la COVID-19, reduint la seva càrrega viral i prevenint el deteriorament clínic ".





Concretament, l'assaig clínic de Fase 2 avaluarà l'efecte antiviral de l'compost E-52.862 en pacients ambulatoris amb símptomes lleus d'COVID-19, després de la confirmació positiva de l'contagi mitjançant una prova PCR. Per això, els pacients, la participació és voluntària, a més de rebre el tractament ambulatori estàndard es dividiran en dos grups: a un d'ells se li administrarà, durant 14 dies, una dosi diària d'E-52.862, mentre que el grup control rebrà placebo en el seu lloc.





Es determinarà la càrrega viral de SARS-CoV-2 durant els dies de tractament, comparant els dos grups, per comprovar si E-52.862 la disminueix. Una càrrega viral menor podria prevenir les complicacions de la infecció per SARS-CoV-2. A més, al llarg de l'estudi, es monitoritzarà l'evolució dels símptomes de COVID-19 i la necessitat d'hospitalització dels pacients, així com la seguretat de l'tractament.





En aquest assaig clínic participen investigadors de l'Hospital de la Mar, Institut Hospital de la Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), Centres d'Atenció Primària, Universitat Pompeu Fabra i Centre de Recerca WeLab Barcelona.