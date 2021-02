Les provocacions del PSG indignen i uneixen als presidenciables de l'Barça

Els candidats a la presidència de Barça, Joan Laporta, Víctor Font i Antoni Freixa han tornat a fer "causa comuna", aquesta vegada a l'hora de condemnar les pràctiques provocatives del PSG (començant pel seu director esportiu, Leonardo de Araujo) en vigílies de la visita (sense Neymar, lesionat) de dimarts que ve a Camp Nou.





Coincidint amb l'esperat partit d'anada dels vuitens de final de la Champions del 16 de febrer, el club parisenc està intentant "marejar" (¿es trobaran amb l'efecte contrari a què volen?) a un Messi pel qual proclamen sospirar.





"Hi ha moltes opcions de fitxar Leo" ha arribat a verbalitzar el seu compatriota, amic i ex futbolista de Reial Madrid, Ángel vaig donar María, ara a les files de l'equip d'un Mauricio Pochettino que no ha tingut problemes en deixar anar que "seria bonic entrenar Messi ja que un sempre vol als millors ". Missatges que van en la línia dels de el director esportiu PSG a France Football buscant desestabilitzar Messi i al Barça coincidint amb el primer round de la tornada de la competició continental.





EL PSG segueix "escalfant" el retorn a la Champions contra el Barça @EP





Laporta, Font i Freixa han coincidit a censurar el "modus operandi" del PSG. L'expresident blaugrana entre 2003 i 2010 ha sentenciat que "com a club no podem permetre que clubs / estat es permetin amenaçar a un altre. S'està faltant a el respecte a l'Barça en aquest sentit i s'haurà de parlar amb UEFA, FIFA o amb qui faci falta perquè no permeti aquesta classe d'actuacions "





"El PSG, ha afegit Laporta, s'ha de abstenir d'això. Que un representant del PSG digui això de Messi està fora de lloc. Demostra la seva falta d'experiència a aquest nivell. Els queda molt per aprendre en el món de el futbol".





Víctor Font, per la seva banda, ha demanat també que no maregin ni al Barça ni Messi. "Les paraules de Di María em semblen lamentables, una falta de respecte i li demano al PSG que tinguin respecte per Leo, que ha dit que no decidirà el seu futur fins a final de temporada. Més encara quan ara anem a enfrontar-nos ".





Freixa ha intervingut que "tenim un pla per a Messi que deixarà en ridícul al PSG". El candidat a la presidència del Barça s'ha mostrat convençut que el de Rosario triarà seguir al Barça i no anar al PSG amb Neymar: "No només va de diners, nosaltres tenim valors "ha argumentat en vigílies d'una apassionant confrontació que Ney es tornarà a perdre per lesió. Molt probablement, no tan sols el partit d'anada sinó el segon i definitiu "round" a París el mes de març.