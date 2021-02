La Fundació ”la Caixa” va destinar el 2020 2.712.020 euros a 103 projectes socials a la província de Barcelona a través del Programa d’Ajuts a Iniciatives Socials que té entre els seus objectius la inclusió social de persones en risc o situació de vulnerabilitat, la promoció de la igualtat d’oportunitats i la millora de la qualitat de vida d’aquests collectius.

rector general de la, ha destacat l'esforç que han fet les entitats aquest 2020 per impulsar projectes que responen a les noves necessitats socials sorgides arran de la crisi sanitària, així com l'aposta de continuïtat de l'entitat per reforçar aquests ajuts. "Avui, el nostre compromís social és més necessari que mai perquè la pandèmia i les mesures per a contenir-la tenen un impacte econòmic i social molt important que està repercutint de manera directa en les persones més vulnerables", ha assenyalat Vila.





En aquest sentit, el director general de la Fundació "la Caixa" ha anunciat un increment significatiu del pressupost destinat al Programa d'Ajuts Socials, que passa dels 16,9 milions d’euros del 2020 als 22,8 milions d’euros per a aquest 2021.





El Programa d'Ajuts a Iniciatives Socials incideix en diversos àmbits d'actuació com la promoció de l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, a la discapacitat i la malaltia; la lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social; habitatges per a la inclusió social; la inserció sociolaboral; la interculturalitat i l'acció social, i l'acció social en l'àmbit rural. A través dels projectes seleccionats en cadascuna d'aquestes convocatòries han estat contractats 3.622 professionals experts en cada un dels àmbits d'actuació, així com també s'ha comptat amb la participació de 16.376 voluntaris.









La Fundació ”la Caixa” va destinar 2,7 milions d’euros a l’impuls de projectes socials per persones més vulnerables @LaCaixa





Un any més, el programa renova el compromís de la Fundació "la Caixa" amb les entitats socials, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030 de Nacions Unides (ONU), donant suport a iniciatives que contribueixin a reduir les desigualtats arreu del món, a posar fi a la pobresa, a garantir una educació de qualitat o combatre el discurs de l'odi dirigit especialment contra els collectius més vulnerables.





Obertura de noves convocatòries





El termini de recepció de projectes per a la primera convocatòria de el Programa d'Ajudes a Iniciatives Socials 2021, Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a l'Envelliment, a la Discapacitat i a la Malaltia, ja s'ha obert formalment i les entitats interessades poden presentar les seves propostes fins l’11 de març. Aquesta convocatòria té com a finalitat promoure la vida independent, l'autonomia personal i la millora de la qualitat de vida de la gent gran i de les persones amb discapacitat, trastorn mental o altres malalties, així com l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar.





Les bases i el calendari de sollicituds d'aquest any es poden consultar a la pàgina web:

https://fundacionlacaixa.org/ca/convocatories-socials-promocio-autonomia-personal

Premis Fundació ”la Caixa” a la innovació social





Els Premis Fundació "la Caixa" a la Innovació Social busquen reconèixer i fer visibles iniciatives diverses amb un denominador comú: aportar respostes més eficaces, eficients, sostenibles i justes als reptes socials complexos que afronta la nostra societat. La participació en els premis està oberta exclusivament a les entitats socials que presentin un projecte a les convocatòries generals del 2021 i que plantegin enfocaments d'innovació pel que fa a les respostes existents en els àmbits d'actuació que es recullen en les convocatòries.





S'atorgaran 10 premis, cada un amb una dotació de 15.000 €, que seran proposats per un jurat format per reconeguts experts. Els projectes seran avaluats valorant el seu impacte en les persones destinatàries i la comunitat a partir del desenvolupament real del projecte i dels resultats obtinguts.

Les bases dels premis d’innovació social estan disponibles a la web:

https://fundacionlacaixa.org/ca/premis-innovacio-social