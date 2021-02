Satse demana no utilitzar mascaretes higièniques als centres sanitaris per evitar possibles contagis

El Sindicat d'Infermeria (Satse) ha reclamat a les conselleries de Sanitat de les comunitats autònomes que possibilitin el lliurament de, al menys, una màscara quirúrgica a qualsevol persona que acudeixi a un centre sanitari amb una màscara higiènica per així reduir encara més les possibilitats de contagi del COVID-19.





Mascaretes higièniques (EP)





A través d'un comunicat, l'organització sindical recorda que una màscara higiènica, ja sigui de tela (reutilitzable) o cel·lulosa (no reutilitzable), ha de tenir una alta capacitat de filtrat, i, per això, ha de complir una sèrie de requisits de fabricació i estàndards de qualitat, ja que, en cas contrari, hi ha un reg clar de possible contagi. Al respecte, el Ministeri de Consum va anunciar ahir que endurirà els requisits en la venda de mascaretes higièniques, podent ser només comercialitzades les testades per laboratoris acreditats.





Atès que no resulta fàcil diferenciar a simple vista si una persona que acudeix a un hospital o centre de salut porta una mascareta higiènica degudament homologada, el Sindicat d'Infermeria considera que la millor manera d'evitar riscos en un entorn tan sensible i vulnerable com és el sanitari és proporcionar, a l'almenys, una mascareta quirúrgica.





"La majoria de la població està molt sensibilitzada sobre la necessitat d'usar les màscares adequades però el desconeixement o una mala utilització pot portar a situacions on els professionals sanitaris i qualsevol treballador o persona es vegin exposats a contagiar quan es pot evitar", apunten des l'organització sindical.





En aquest sentit, Satse assegura que en alguns centres sanitaris ja s'ha optat per donar màscares quirúrgiques i no permetre a cap persona l'entrada als mateixos sense posar-, cosa que, segons la seva opinió, "s'ha de generalitzar en el conjunt de l'Estat" .





"No veiem cap raó, ja sigui de tipus econòmic o organitzatiu, per no possibilitar el lliurament de màscares quirúrgiques en el conjunt de centres sanitaris a tota persona que pogués suposar un risc per als professionals i qualsevol altra persona que es trobi en els mateixos per portar una mascareta que no resulti segura i efectiva ", reiteren des de l'organització sindical.





Finalment, Satse insisteix que se segueix produint encara un alt nombre de contagis entre els professionals sanitaris, sumant ja un total de més de 123.000 des de l'inici de la pandèmia, els quals, segons l'evidència científica, es registren majoritàriament en el seu lloc de treball, per una exposició constant a aerosols portadors del virus. Per això, l'organització sindical reclama, un cop més, la utilització de màscares FFP2 per a tot el personal sanitari.