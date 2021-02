​L’Ajuntament de Girona instal·la semàfors acústics per a les persones invidents en sis punts més de la ciutat

L’Ajuntament de Girona ha installat semàfors acústics per a les persones invidents en sis punts més de la ciutat, i ja hi ha un total de 131 passos de vianants que compten amb aquest sistema.





Concretament, els darrers aparells s’han collocat a les cruïlles del carrer de la Séquia amb la Gran Via de Jaume I; del passeig d’Olot amb el carrer del Montnegre; de la rambla de Xavier Cugat amb l’avinguda de l’Amical Mauthausen i el carrer de Fontajau; de l’avinguda de Lluís Pericot amb els carrers de Sant Salvador d'Horta i del Marquès de Caldes de Montbui; i als passos de vianants del passeig d’Olot, davant el centre educatiu FEDAC Sant Narcís, i de la carretera de Taialà, davant l’escola de Taialà (entre els carrers del Cervino i de Josep Maria Prat i Roca).





La ubicació dels semàfors, que es van installar durant la setmana passada i que ja es troben en funcionament, s’ha consensuat amb l’agència de l’ONCE a Girona i persones afiliades a l’organització. El valor estimat del contracte, adjudicat a l’empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA. (SECE - Banyoles), és de 18.584,47 euros (IVA inclòs).





D’altra banda, el consistori avança a bon ritme en les actuacions de millora de l’accessibilitat a la via pública, amb la collocació de paviment podotàctil en parades d’autobús per a les persones invidents. Per ara, s’han adaptat les dues parades de l’avinguda de Ramon Folch, la de la plaça del Marquès de Camps i les del collegi La Salle. Properament, s’actuarà a les plataformes de la Gran Via de Jaume I i, després, en les de l’Institut Santiago Sobrequés i Vidal, al carrer del Migdia.





En el cas de les obres a l’avinguda de Ramon Folch, a banda d’adaptar la parada, s’ha aprofitat també per fer els encaminadors al llarg de tota la rambla. Es tracta d’una franja direccional amb paviment de quatre ratlles que travessa la vorera des de la parada cap a la façana, per facilitar el desplaçament de les persones invidents.





A més, tant en aquest punt com en els previstos a la Gran Via de Jaume I, s’ampliaran les voreres i s’installarà senyalització podotàctil en els passos de vianants preparats amb aquest sistema.





Duent a terme aquestes actuacions, el consistori preveu millorar la mobilitat a peu i ampliar els trams de la ciutat completament accessibles per a persones amb mobilitat reduïda o amb discapacitat visual.