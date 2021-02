Neix un cadell de gos ciclop, sense nas i amb dues llengües a Filipines

Cyclops cadell borni, abans de morir. Foto: Amie de Martin / FB





El propietari d'un gos es va sorprendre quan la seva mascota va donar a llum a un cadell blanc d'un sol ull, dues llengües i sense nas. Amie de Martin, de la província de Aklan a Filipines, ha explicat que el seu gos va donar a llum dos cadells. Mentre que el primer semblava normal, l'altre estava deformat.





El cadell va néixer el 6 de febrer. El cadell de pell pàl·lida va lluitar per respirar quan Amie el va recollir. Tenia dues llengües enormes que sobresortien a un costat de la boca. Tenia un ull que estava col·locat al centre del cap i no tenia nas.





Quan el cadell va lluitar per beure la llet de la seva mare, Amie li va donar de menjar fórmula per a cadells. Després va portar al cadell a veterinari amb l'esperança que sobrevisqués.





No obstant això, el cadell, que es deia Cyclops (ciclop en castellà), no va poder arribar a l'endemà. Va morir al voltant de les 10 pm d'aquesta nit perquè no podia respirar adequadament.





"El veterinari va dir que la mare de Cyclops probablement va menjar alguna cosa tòxic. Però la mare de Cyclops és un gos menopàusic, així que aquesta podria haver estat una altra raó. Cyclops no podia beure llet d'ella. Vam haver de alimentar-lo amb un degotador i amb llet en pols", ha assegurat Amie a Daily Star.