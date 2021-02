Renfe cancel·la gairebé 900 trens per la vaga de maquinistes durant cinc dies

Renfe ha suspès 259 serveis d'Alta Velocitat i Llarga Distància i 635 de Mitja Distància, és a dir, gairebé 900 trens, per als cinc dies de vaga que ha convocat el Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris (Semaf) per denunciar el "dèficit de personal "i les" deficiències en seguretat ".





Els maquinistes faran vaga els dies 16 de febrer i 2, 3, 9 i 10 de març, per la qual cosa el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha hagut de fixar uns serveis mínims essencials, que han obligat a Renfe a cancel·lar una sèrie de trens.





Per fer compatible el dret de vaga i el dret a la mobilitat dels ciutadans --tenint en compte la necessitat d'un major distanciament personal pel Covid-19--, els serveis mínims a Rodalies seran del 100% en hora punta, és a dir, no hi haurà cap afectació, mentre que la resta del dia seran del 75%.





En trens de Mitja Distància i Avant els serveis mínims seran del 65%, de manera que, dels 1.841 trens programats per a aquests cinc dies, han de circular en serveis mínims 1.206, fet que suposa la cancel·lació de 635 serveis.





Per la seva banda, en els trens AVE i Llarga Distància dels serveis mínims seran del 72%. Dels 935 trens d'aquest tipus afectats per la vaga durant aquests dies, han de circular en serveis mínims 676, després d 'haver cancel·lat 259 serveis.





La llista de les rutes no afectades està publicada a la pàgina web de Renfe. Per als viatgers el tren estigui afectat pels serveis mínims i, per tant, no estigui inclòs en la relació que es recull en la resolució, Renfe ha establert una sèrie de mesures.





Així, als viatgers afectats per trens suprimits se'ls oferirà, sempre que sigui possible, viatjar en un altre tren en l'horari més aproximat a l'adquirit. Si no volen fer viatge, podran anul·lar o canviar per una altra data el seu bitllet sense cap cost. En un comunicat, la companyia lamenta les molèsties que aquesta vaga pugui causar als viatgers.





PRIMA VARIABLE DE PRODUCCIÓ





Fonts de Renfe recorden que Semaf va ser l'única organització sindical amb representació en la comissió negociadora que es va negar a signar la pròrroga del II Conveni col·lectiu de Renfe, aprovada amb el vot favorable de CCOO i UGT i l'abstenció de CGT.





La negativa de Semaf es va deure a l'aspiració que tots els maquinistes cobressin la prima variable de producció, no vinculant la mateixa a la producció realitzada i considerant com efectuats els trens suprimits durant 2020 per causa del Covid, el que la s'aproximaria el 100% de retribució variable.





Paral·lelament, les mateixes fonts assenyalen que el sindicat ha iniciat una campanya per no facilitar la formació pràctica en les cabines de conducció als aspirants a maquinistes, el que, unit als retards per la pandèmia, està paralitzant els processos formatius i de contractació, complicant així la substitució dels treballadors que causin baixa en 2021.





En l'actualitat, hi ha 233 persones pendents de processos formatius i altres 272 en procés de selecció. De no haver-se produït aquests retards en els processos formatius, la plantilla de maquinistes seria superior a la de fa un any.