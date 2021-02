Cañete busca presidir una Pimec que eviti el control independentista que ja "va prendre" la Cambra

El secretari general de Pimec i candidat a la presidència de la patronal, Antoni Cañete, ha presentat aquest divendres més de 400 avals per formalitzar la candidatura, que ha definit com "transversal, integradora, territorial i representativa".





Cañete ha donat a conèixer el seu equip, integrat per 93 persones, i ha destacat que la seva proposta està conformada per empresaris i per gremis, associacions i federacions "que representen diferents sensibilitats" davant l'ofensiva de la candidatura independentista, "Eines Pimec" liderada per Pere Barris que compta amb el suport de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) tal com va passar en el seu moment amb el desemabarco sececionista de Joan Canadell a la Cambra de Comerç de Barcelona.





"Pimec no és una entitat multisectorial sinó un agent social i econòmic en el qual poden tenir representació totes les sensibilitats", ha insistit el "presidenciable" que ha remarcat que busca que la patronal sigui sostenible, independent i que no estigui polititzada. Cañete ha captat per a la seva candidatura, entre d'altres actius, a l'empresària i ex directiva de l'Barça i de Circuit de Catalunya, Maria Teixidor.





Cañete defensa una Pimec "sostenible, independent, integradora i que no estigui polititzada" Foto: PIMEC





CANDIDATURA no polititzada

Preguntat per la qual cosa els diferencia de la candidatura d'Eines Pimec, Cañete ha defensat que la proposta que ell mateix lidera té objectius absolutament empresarials: "Sembla que l'altra és una candidatura presentada en termes més polítics o altres interessos".





"Si volen que treballin per a empresaris aquí estem, si volen que l'entitat estigui polititzada, hi ha altres opcions", ha afirmat Cañete, que ha demanat coherència i ha lamentat que hi hagi alcaldes demanant el vot.





Ha sostingut que el candidat a la presidència de la patronal Pere Barris, qui encapçala Eines Pimec, va ser un dels impulsors de la candidatura d'l'actual president en funcions, Josep González, el 2018, i que mai ha tingut cap inconvenient a la gestió de la patronal.





Cañete ha recordat que l'entitat va impulsar un canvi de governança per afrontar els reptes de segle XXI i que va concloure que hi havia la necessitat de tenir més presència i tractar d'aportar solucions i influir a favor de les pimes.





REPRESENTACIÓ ESTATAL

Ha sostingut que un dels principals reptes a abordar per la patronal és una millor representativitat de les pimes més enllà de Catalunya.

"Europa, a diferència de l'Estat, té una patronal de grans empreses i una de petites empreses. Una fita que encara tenim pendent en l'àmbit estatal", ha afegit.





També ha destacat la necessitat d'accedir a més contractació pública, posar fi a la morositat, millorar la fiscalitat per a les pimes i que l'oferta formativa se centri més en la demanda empresarial.





"ACTIVISME EMPRESARIAL"

Ha insistit a més que plantegen un nou enfocament per a l'entitat a través d'un "activisme empresarial" que crida a totes les empreses a participar-hi.





"Perquè si les empreses són les que creen la riquesa, han de tenir la importància que segurament no li han donat els governs i la nostra societat", ha agregat.





El candidat, que va anunciar oficialment el 5 de febrer la seva candidatura a presidir la patronal, tres dies després que Josep González renunciés a el càrrec després de 24 anys a el front, vol situar al pont de comandament a pimes i autònoms per defensar els seus interessos.