La mentida d'ERC i Podem sobre l'homenatge a la División Azul

Membres d'ERC i de Podem s'han fet ressò aquest divendres d'una suposada efemèride de l'Exèrcit de Terra enaltint a la División Azul i que, però, és falsa, segons han aclarit fonts de la branca terrestre de les Forces Armades.





La secretària d'Estat per a l'Agenda 2030 i dirigent d'Unides Podem, Ione Belarra (EP)





La secretària d'Estat d'Agenda 2030, Ione Belarra (Podem), o el diputat d'ERC Joan Josep Nuet són alguns dels polítics que han denunciat la suposada publicació de l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials, situada a Tremp (Lleida). Es tracta d'una imatge en la qual s'atribueix a l'Exèrcit de Terra el record de la batalla de Krasni Bor, el 1943, durant la Segona Guerra Mundial.





No obstant això, es tracta d'una notícia falsa que circula per les xarxes socials i que no es correspon amb l'efemèride real publicada aquest dimecres per l'Acadèmia de Suboficials, que recorda la creació de l'Regiment Montesa el 10 de febrer de 'any 1706.





De fet, la imatge que han difós el diputat d'ERC o la secretària d'Estat no té el format habitual de les efemèrides de les Forces Armades. I ni tan sols l'escut que apareix a la imatge és el real de l'Acadèmia de Suboficials.





"No hi ha normalitat democràtica si en el si de les Forces Armades es fa un homenatge com aquest a la División Azul que va combatre al costat dels nazis. Danya la imatge del nostre país aquí ia l'exterior", havia denunciat Belarra emplaçant a més a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a prendre mesures.





Nuet ha anat un pas més enllà i ha registrat una pregunta parlamentària sobre l'assumpte. "¿En mans de qui estem?", S'ha preguntat el diputat d'ERC assenyalant el fals episodi com la "enèsima" mostra d'exaltació franquista al si de les Forces Armades.