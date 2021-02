Endesa anuncia un Pla de Contingència per a Barcelona en els punts on hi va haver incidències

Endesa ha anunciat un Pla de Contingència a la ciutat de Barcelona per reforçar en el primer quadrimestre les accions i la inversió sobre els punts on es van concentrar les recents incidències, i les millores es desplegaran en el primer quadrimestre de l'any per "reforçar més el servei ".





Seu d'Endesa a Barcelona (EP)





La companyia explica aquest divendres en un comunicat que així ho va anunciar dimecres en segona reunió de treball conjunta per intensificar la coordinació i prioritzar accions a la ciutat després de les incidències, i ha afegit que Endesa lamenta la situació que han viscut veïns de Barcelona.





El Pla destaca per tendir noves línies de baixa tensió; reconfigurar i renovar trams de cablejat; instal·lar equips de supervisió en centres de transformació, i accions concretes sobre les "connexions irregulars en algunes zones", i estan coordinant amb l'Ajuntament tant el calendari com el seguiment.





PLA DE CIUTAT





Més enllà dels punts on hi ha hagut problemes, Endesa treballa en un Pla de Ciutat global per a tot 2021: és el Pla anual d'inversions de la companyia però "amb la voluntat de fer-ho més ambiciós que el de l'any passat", i preveu presentar-lo a principis de març.





Amb aquest Pla "es posarà especial focus" en automatitzar i digitalitzar la xarxa per reduir el temps d'afectació d'una incidència, així com actuacions en baixa tensió; per exemple, es preveu augmentar un 170% la renovació de centres de transformació i un 360% els telecomandaments --un control remot per reduir un 20% el temps d'interrupció del servei en cas de incidències--.





LA SITUACIÓ ACTUAL "ÉS BONA"





L'elèctrica sosté que la qualitat de subministrament elèctric a la ciutat és bona "malgrat aquest període concret en què s'han succeït incidències excepcionals": l'índex que mesura la qualitat segons la regulació va ser de 0,73 hores el 2020, el que considera molt per sota dels límits de la reglamentació estatal per zones urbanes.





Així, la disponibilitat de la xarxa d'Endesa ha estat del 99,99% "tenint en compte totes les interrupcions de subministrament que s'han produït al llarg de l'any".





La reunió de dimecres va ser de la taula de coordinació Endesa-Ajuntament després de les 31 incidències entre mitjans de desembre i gener, i la companyia destaca que també treballa fa setmanes amb els districtes (com Ciutat Vella i Nou Barris) per "reforçar la col·laboració a l' prioritzar, definir i planificar accions específiques ".