14F. L’Ajuntament de Badalona ha acceptat 569 al·legacions per no formar part d’una mesa electoral

L’Ajuntament de Badalona ha acceptat fins aquest divendres 12 de febrer 569 al·legacions per no formar part d’una mesa electoral durant les eleccions al Parlament de Catalunya del pròxim 14 de febrer. Avui era el darrer dia en què es podien presentar les renuncies. Aquesta xifra d’al·legacions acceptades (les presentades i rebutjades no es comptabilitzen) supera les de les eleccions de l’any 2017, quan va haver-hi 307 renúncies.





Les persones que han de formar part de les meses electorals van ser seleccionades mitjançant un sorteig que es va fer el passat 21 de gener. En aquest sorteig es van escollir un president i dos vocals per mesa i dues persones suplents per cadascuna de les persones seleccionades. A mesura que hi hagut renúncies acceptades, s’han fet noves notificacions per cobrir les baixes. En aquest sentit, el mateix sorteig ja contemplava la possibilitat de tenir reserves.