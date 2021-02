El món no tornarà a la normalitat fins al 2024

Tot i que el procés de vacunació sembla aputar el principi de la fi del malson de la pandèmia de l'coronavirus, encara queda un llarg camí per assolir la normalitat. Per a algunes expertes en gestió de salut més que altres d'acord amb el cru diagnòstic de la doctora Clare Wenham, professora assistent de política de salut global a la prestigiosa London School of Economics. Segons l'opinió d'aquesta cèlebre economista, la pandèmia dominarà gran part de la nostra vida fins 2024.





Wenham ha advertit que la vida no pot tornar a una cosa semblant a la normalitat fins que la vacuna es distribueixi per tot el món. Si bé alguns països com el Regne Unit o Israel han aconseguit avenços significatius en el procés de vacunació de les seves poblacions, altres països estan molt lluny de rebre enviaments de vacunes.





El món no tornarà a la normalitat fins 2024 segons expertes de la London School of Economics @EuropaPress





"De moment, les dades mostren que serà en 2023 o 2024 quan les vacunes es distribueixin a tothom" ha sentenciat la professora de la London School of Economics per a qui "això és molt de temps". "Distribuir una mica ara, podria tornar-nos a la vida normal més aviat". "Aquesta pandèmia no acabarà fins que acabi a nivell mundial", ha proclamat l'experta, en un diagnòstic recollit pel tabloide Daily Mirror.





En aquest inquietant context, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha demanat repetidament una distribució equitativa de les vacunes i ha tornat a advertir que un enfocament de "jo primer" prolongarà la pandèmia, així com el sofriment a tots els nivells : humans i econòmics.





La veritat és que, fins al moment, només l'1% de la població mundial ha aconseguit ser vacunada amb notables desigualtats, per cert, entre unes latituds i altres. Mentre que a Israe l i a la Unió dels Emirats Àrabs més d'un terç dels habitants ja han rebut a l'almenys una dosi, a l'Àfrica el percentatge és pràcticament nul. A Europa, el procés de vacunació s'està revelant com un aténtico caos. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha reconegut al Parlament europeu els clamorosos errors comesos en l'estratègia de compra de vacunes.





Accés a les vacunes: "imperatiu legal" segons Clare Wenham





En aquest sentit, la professora assistent de salut global de la London School of Economics insisteix que es tracta d'un "un imperatiu real" assegurar-se que tots els països puguin accedir a les vacunes, països menys desenvolupats inclosos.





De fet, les vacunes s'han convertit en una decisiva arma en la guerra geopolítica de la planeta en un escenari sanitari demolidor. Rússia i la Xina (que hauria immunitzat a uns 30 milions de persones, el 2% de la seva població) estan rivalitzant per arribar a una situació estratègicament privilegiada mentre els Estats Unit s estan molt lluny de liderar (com passa amb una erràtica Europa) una contundent i adequada resposta a la crisi.





El gegant asiàtic gaudeix fa ja alguns mesos, presumptament, d'una certa "normalitat" i espera haver vacunat a 50 milions de ciutadanes i ciutadans abans de les vacances del "Festival de Primavera".





Quantes primaveres haurem encara esperar per començar a veure una mica de llum a la fi del túnel?