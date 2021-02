Renfe garanteix els serveis mínims per a les jornades de vaga convocades per SEMAF

Renfe (EP)





El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha determinat els serveis mínims de caràcter obligatori per a assegurar la prestació dels serveis essencials de transport ferroviari de viatgers i mercaderies, davant la jornada de vaga, de 00.00 a 23.59 hores,

convocada a Renfe pel sindicat SEMAF per als dies 16 de febrer i 2, 3, 9 i 10 de març de 2021.





Segons la Resolució del MITMA, els serveis mínims essencials s'estableixen en el 100% en hora punta en els trens de Rodalies i en el 75% del servei habitual a la resta del dia.





En trens de Mitja Distància i Avant s'estableix una mitjana del 65% dels serveis habituals i en els d'Alta Velocitat i Llarga Distància, s'estableixen en el 72%. Pel que fa als trens de mercaderies, circularan el 25% del servei habitual.





La Resolució de Serveis Mínims, que es pot consultar a la pàgina web de Renfe, inclou tots els trens de Mitja Distància i Ave / Llarga Distància que sí circularan aquest dia en el seu horari habitual.





Per als viatgers de Au / Llarga Distància i Mitja Distància el tren estigui afectat pels serveis mínims i, per tant, no estigui inclòs en la relació que es recull en la resolució, Renfe ha establert les següents mesures de postvenda:





- Als viatgers afectats per trens suprimits se'ls oferirà, sempre que sigui possible, viatjar en un altre tren en l'horari més aproximat a l'adquirit.





- Si no volen fer viatge, podran anul·lar o canviar per una altra data el seu bitllet sense cap cost. Les operacions d'anul·lació o canvi es poden realitzar en tots els canals de venda de Renfe.





La Conselleria de Treball, Afers Socials i Families será la encargada de fijar los horarios de los servicios esenciales de Rodalies.