L'OMS diu que "totes les hipòtesis continuen obertes" sobre l'origen del virus

El director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha assenyalat que "totes les hipòtesis continuen obertes" sobre l'origen del SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la covid-19, després de la missió de l'organisme internacional a la Xina.





El director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus (EP)





"S'han plantejat preguntes sobre si s'han descartat algunes hipòtesis. Després de parlar amb alguns membres de l'equip, vull confirmar que totes les hipòtesis continuen obertes i requereixen més anàlisi i estudis", ha detallat en una conferència de premsa aquest divendres a Ginebra (Suïssa).





El màxim mandatari de l'ens ha donat les gràcies a l'equip de científics que ha visitat la ciutat xinesa de Wuham, epicentre de la pandèmia del coronavirus, aquestes dues setmanes per trobar proves sobre l'origen del virus. "Ha estat un exercici científic molt important en circumstàncies molt difícils", ha aplaudit.





Tedros ha dit que "l'equip treballa en un informe que esperem que presenti la setmana vinent i l'informe final complet es publicarà en les pròximes setmanes", i ha reivindicat la utilitat de la missió: "Sempre hem dit que no trobaria totes les respostes però ha revelat informació que ens acosta a entendre els orígens del virus".





"La missió ha aconseguit comprendre millor els primers dies de la pandèmia de la covid-19 i ha identificat àrees per a un anàlisi i una investigació més acurades. I continuarem treballant per obtindre la informació que necessitem per respondre les preguntes que encara queden per contestar", ha afegit.