Has rebut un SMS sospitós del teu banc? El perill del smishing

La paraula smishing prové de la unió entre "SMS" i phishing. Aquest tipus d'estafa utilitza l'enviament de missatges de text o de missatgeria instantània tipus WhatsApp per enganyar-te i aconseguir que facis alguna acció fraudulenta.

















L'objectiu del ciberdelinqüent pot ser l'obtenció de la teva informació personal, la infecció del teu dispositiu, o convèncer perquè truquis a algun número de telèfon de tarifació addicional, entre d'altres.





Per aconseguir-ho, a l'igual que amb els atacs de phishing per correu electrònic, els estafadors utilitzen l'enginyeria social per fer-te creure que has rebut una reclamació urgent per part del teu banc, una oferta massa bona per ser certa o el premi d'algun concurs en el que ho has ni participat.





Què puc fer per evitar aquests atacs?





- Desconfia de missatges que tractin de transmetre urgència, que adverteixin sobre algun tipus de risc sobre els teus diners o que t'ofereixin premis o ofertes especials.





- Sigues previngut amb la informació personal que comparteixes. Recorda que ni CaixaBank ni cap altra empresa o institució legítima et demanarà mai les claus d'accés de la teva banca digital.





- No fer clic directament en els enllaços dels SMS. Si el missatge conté un enllaç, analitza amb deteniment si l'adreça web està ben escrita i si correspon a la pàgina oficial del servei en qüestió. Si creus que el missatge pot ser veritable, és recomanable accedir als enllaços escrivint l'adreça directament a la barra de navegador.





- És possible que alguns missatges continguin enllaços més curts del normal que no revelen informació sobre la seva procedència. En aquests casos, és recomanable utilitzar serveis gratuïts com els de http://unshorten.it/. Copiant i enganxant l'enllaç escurçat en aquesta web, podràs saber l'adreça completa i conèixer on dirigeix realment l'enllaç.





- El sentit comú i el coneixement són el teu major aliat contra els ciberdelinqüents. Estigues informat sobre les últimes tècniques i modalitats d'estafa per estar previngut i millorar la teva seguretat digital.