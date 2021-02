La matriu mexicana de Neurona va pagar 26.000 euros a Monedero per una "factura falsa", assenyala la UDEF

Juan Carlos Monedero (EP)





L'empresa mexicana Neurona Consulting, matriu de l'espanyola Neurona Comunitat els contractes electorals són objecte d'investigació judicial, va pagar més de 26.000 euros al cofundador de Podem Juan Carlos Monedero per una factura que assenyalen com a "falsa".





Així consta en un informe realitzat per la UDEF que forma part de l'sumari de la peça secreta de el cas 'Neurona', on s'investiga el suposat finançament il·legal de el partit 'morat'.





En aquest informe policial, s'indica que Monedero va rebre el 25 de novembre de 2019 una transferència de 26.200,31 euros de Neurona Consulting. La UDEF, que en un 'croquis' sobre l'entramat empresarial es refereix a aquesta factura com "falsa", sospita que ho és perquè el concepte són "300 hores de consultoria presencial. Buenos Aires, Colòmbia i Mèxic", "propi de factures falses donada la dificultat de comprovació "; perquè només figura emissor però no receptor; perquè s'emet un diumenge; i perquè apareix com a factura número 1, tot i que s'emet a 30 de desembre, és a dir, a final d'any.