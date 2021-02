Una gran pandèmia va causar el col·lapse de la població a l'Àfrica Central fa mes de 1.400 anys

Un nou estudi publicat a la revista 'Science Advances' mostra que les comunitats de parla bantú a la selva tropical de Congo van patir un col·lapse de població important des de fa entre 1.400 a 1.600 anys, probablement a causa d'una epidèmia perllongada de malalties, i que el reassentament significatiu no es va reprendre fins al voltant de fa 1.000 anys.





Aquestes troballes revisen la història de la població de no menys de set països africans actuals (Camerun, República Centreafricana, República Democràtica de Congo, República del Congo, Gabon, Guinea Equatorial i Angola) i desafien la creença comuna que la colonització d'Àfrica Central per comunitats de parla bantú va ser un procés continu des de fa uns 4.000 anys fins a l'inici del tràfic transatlàntica d'esclaus.





Els actuals debats sobre la descolonització, la restitució del patrimoni cultural africà i l'antiracisme també han renovat l'interès per la colonització europea d'Àfrica Central, encara que es tractés d'un període relativament curt en la llarga i agitada història de la regió. Els humans moderns van viure a les sabanes d'Àfrica Central diverses desenes de milers d'anys abans de la seva aparició a Europa. A més, a la selva del Congo nostres avantpassats van superar molts reptes molt abans que la primera expedició europea la travessés, com es demostra de nou en aquest estudi recentment publicat.





En el marc d'un projecte d'investigació interdisciplinari que examina les interconnexions entre les migracions humanes, la difusió de les llengües, el canvi climàtic i l'agricultura primerenca a l'Àfrica Central pre-colonial, el present estudi combina una anàlisi exhaustiva de totes les dates arqueològiques de radiocarboni disponibles com a indicador de l'activitat humana i la fluctuació demogràfica amb una anàlisi exhaustiva de la diversitat i la distribució dels estils de ceràmica com a indicador del desenvolupament socioeconòmic.





Aquests registres arqueològics bé datats es van comparar a més en aquest estudi amb proves genètiques i lingüístiques per obtenir nous coneixements sobre la història dels antics assentaments de les poblacions de parla bantú a la selva del Congo.





Segons l'arqueòleg Dirk Seidensticker, de la Universitat de Gant, a Bèlgica, un dels dos autors principals, l'enfocament multiproxy desenvolupat en aquest estudi és únic tant en termes de proves empíriques com de mètode científic, ja que utilitza 1.149 dates de radiocarboni vinculades a 115 estils de ceràmica recuperats en 726 jaciments de la selva de Congo i zones adjacents.





"Som els primers a integrar aquests tres tipus de conjunts de dades arqueològiques a tan gran escala i per a un període tan llarg i en demostrar que en tota Àfrica Central hi ha dos períodes d'activitat humana més intensa (al voltant del 800 aC a 400 aC i 1000-1900 aC) separats per un col·lapse poblacional generalitzat entre 400 i 600 aC ", explica.





"D'aquesta manera, podríem delimitar clarament els períodes comunament coneguts com Edat de Ferro Primerenca i Edat de Ferro Tardana, cadascun d'ells caracteritzat per estils de ceràmica diferents que primer van passar per una fase d'expansió generalitzada seguida d'una fase de regionalització amb molts més estils de ceràmica local --continua--. a l'ésser la ceràmica un dels pocs elements materials del patrimoni cultural que ha sobreviscut als estralls del temps, es tracta d'un important pas endavant per a l'arqueologia de l'Àfrica Central ".





L'expansió inicial dels pobles de parla bantú des de la seva terra natal, a la frontera entre Nigèria i Camerun, cap a l'est i el sud d'Àfrica, que va començar fa uns 4.000 anys, és única al món per la seva magnitud, rapidesa i adaptació a múltiples ecozones. Aquesta expansió va tenir un impacte transcendental en el paisatge lingüístic, demogràfic i cultural del continent. Les llengües bantús constitueixen la major família lingüística d'Àfrica: aproximadament 1 de cada 3 africans parla una o diverses llengües bantús.





El lingüista històric i africanista Koen Bostoen, també de la Universitat de Gant, està entusiasmat amb aquestes noves idees que insten a repensar l'expansió bantú, un dels temes més controvertits de la història d'Àfrica.





"La colonització d'Àfrica per part de les comunitats de parla bantú sol veure com un macroesdeveniment únic, a llarg termini i continu -explica-. Tendim a veure els parlants bantús actuals com descendents directes dels que es van assentar originalment en la selva tropical fa uns 2.700 anys. Així mateix, pensem que les llengües bantús actuals es van desenvolupar directament a partir de les llengües ancestrals d'aquells primers pobladors ".





No obstant això, assenyala que els resultats mostren que aquesta onada inicial de comunitats de parla bantú de la Primera Edat del Ferro havia desaparegut en gran mesura de tota la regió de la selva tropical de Congo en l'any 600 de l'era cristiana. "Per tant, les llengües bantús d'aquesta zona podrien ser gairebé 1000 anys més joves del que es pensava", assenyala.





Des del punt de vista científic, destaca que això introdueix nous reptes en l'ús de les dades lingüístiques per reconstruir la història d'Àfrica. "En termes més generals, el nostre estudi demostra que les societats africanes es van enfrontar a greus catàstrofes molt abans del tràfic transatlàntica d'esclaus i la colonització europea, i van tenir la capacitat de resistir. Això és esperançador", reconeix.