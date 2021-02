La contaminació podria ajudar a trobar civilitzacions fora de la Terra

Si hi ha una civilització extraterrestre avançada que habita en un sistema estel·lar proper, podríem ser capaços de detectar-la usant la seva pròpia contaminació atmosfèrica. Una nova investigació de la NASA, i recollida per Europa Press, va analitzar la presència de gas diòxid de nitrogen (NO2), que a la Terra es produeix al cremar combustibles fòssils, però que també pot provenir de fonts no industrials com la biologia, els llamps i els volcans.





"A la Terra, la major part del diòxid de nitrogen prové de l'activitat humana: processos de combustió com les emissions de vehicles i plantes d'energia de combustibles fòssils", va dir en un comunicat Ravi Kopparapu del Centre de Vol Espacial Goddard de la NASA a Greenbelt, Maryland. "En l'atmosfera inferior (al voltant de 10 a 15 quilòmetres), el NO2 de les activitats humanes domina en comparació amb les fonts no humanes. Per tant, observar NO2 en un planeta habitable podria potencialment indicar la presència d'una civilització industrialitzada". Kopparapu és l'autor principal d'un article sobre aquesta investigació acceptat per Astrophysical Journal i publicat en línia a arXiv.





Els astrònoms han trobat més de 4.000 planetes orbitant altres estrelles fins a la data. Alguns poden tenir condicions adequades per a la vida tal com la coneixem, i en alguns d'aquests mons habitables, la vida pot haver evolucionat fins al punt en que produeix una civilització tecnològica. Atès que els planetes al voltant d'altres estrelles (exoplanetes) estan tan lluny, els científics no poden buscar signes de vida o civilització enviant naus espacials a aquests mons distants.





En canvi, han d'usar potents telescopis per veure què hi ha dins de les atmosferes dels exoplanetes. Una possible indicació de vida, o biorma, podria ser una combinació de gasos com l'oxigen i el metà a l'atmosfera. De manera similar, un signe de tecnologia en un exoplaneta, anomenat tecno-rma podria ser el que es considera contaminació aquí a la Terra: la presència d'un gas que s'allibera com a subproducte d'un procés industrial generalitzat, com el NO2.





Aquest estudi és el primer en què s'examina el NO2 com a possible signatura tecnològica. "Altres estudis han examinat els clorouorocarbonis (CFC) com a possibles tecnormas, que són productes industrials que es van utilitzar àmpliament com refrigerants fins que es van eliminar gradualment a causa de la seva funció en l'esgotament de l'ozó", va dir Jacob Haqq-Misra, coautor de l'article, a l'Institut de Ciències Blue Marble.





"Els CFC també són un poderós gas d'efecte hivernacle que podria usar-se per terraformar un planeta com Mart al proporcionar un escalfament addicional de l'atmosfera. Fins on sabem, els CFC no són produïts per la biologia en absolut, de manera que són una signatura tecnològica més òbvia que el NO2. no obstant això, els CFC són productes químics manufacturats molt específics que poden no prevaler en altres llocs; el NO2, en comparació, és un subproducte general de qualsevol procés de combustió ".





En el seu estudi, l'equip va utilitzar models informàtics per predir si la contaminació per NO2 produiria un senyal que sigui pràctica de detectar amb els telescopis actuals i planificats. El NO2 atmosfèric absorbeix fortament alguns colors (longituds d'ona) de llum visible, que poden detectar-se observant la llum reflectida per un exoplaneta mentre orbita la seva estrella.





Van descobrir que per a un planeta similar a la Terra que orbita al voltant d'una estrella similar al Sol, una civilització que produeixi la mateixa quantitat de NO2 que la nostra podria detectar-se fins a uns 30 anys llum de distància amb unes 400 hores de temps d'observació servir un futur gran telescopi de la NASA a longituds d'ona visibles.





Aquesta és una quantitat de temps substancial però no sense precedents, ja que el telescopi espacial Hubble de la NASA va prendre una quantitat de temps similar per a les famoses observacions de camp profund. Un any llum, la distància que recorre la llum en un any, és d'uns 9,5 bilions de quilòmetres. A tall de comparació, les estrelles més properes al nostre Sol es troben al sistema Alpha Centauri a una mica més de 4 anys llum de distància, i la nostra galàxia té uns 100.000 anys llum de diàmetre.





També van descobrir que les estrelles que són més fredes i molt més comuns que el nostre Sol, com les estrelles de tipus K i M, produiran un senyal de NO2 més fort i més fàcil de detectar. Això es deu al fet que aquest tipus d'estrelles produeixen menys llum ultraviolada que pot trencar el NO2. Les estrelles més abundants augmenten la possibilitat que es trobi una civilització

Atès que el NO2 també es produeix de forma natural, els científics hauran d'analitzar detingudament un exoplaneta per veure si hi ha un excés que pugui atribuir-se a una societat tecnològica. "A la Terra, al voltant del 76 per cent de les emissions de NO2 es deuen a l'activitat industrial", va dir Giada Arney de NASA Goddard, coautora de l'article.





"Si observem NO2 a un altre planeta, haurem d'executar models per estimar les emissions màximes possibles de NO2 que es podrien tenir només de fonts no industrials. Si observem més NO2 del que els nostres models suggereixen que és plausible de fonts no industrials, llavors el resta del NO2 podria atribuir-se a l'activitat industrial ", explica. No obstant això, sempre hi ha la possibilitat d'un fals positiu en la recerca de vida més enllà de la Terra, i caldrà treballar en el futur per assegurar la confiança en distingir els veritables positius dels falsos.