Mor una dona després de ser atropellada a la C-59 a Caldes de Montbui

Imatge de recurs (EP)





Una dona ha mort després de ser atropellada en un accident a la carretera C-59 a Caldes de Montbui (Barcelona), segons ha informat en un comunicat el Servei Català de Trànsit (SCT).





Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 18.51 hores, i per causes que s'estan investigant, una motocicleta ha atropellat dues dones i, com a conseqüència de l'accident, una d'elles ha mort.





L'altra dona, víctima de l'accident, està ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, i el motorista, ferit greu, l'han traslladat a l'Hospital de Granollers.





Arran de la incidència, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra; tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).





Pel que fa a l'afectació viària, s'ha tallat la C-59 en els dos sentits de la marxa; amb aquesta víctima, són 8 les persones que han mort en un accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.