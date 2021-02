Mor el cineasta Antonio Giménez-Rico, director de 'Les rates' o 'El disputat vot del senyor Cayo'

El cineasta i expresident de l'Acadèmia de Cinema Antonio Giménez-Rico ha mort als 82 anys, segons ha anunciat la institució presidida per Mariano Barroso. Giménez-Rico va signar cintes com 'Les rates', 'El disputat vot del senyor Cayo' o 'Vestida de blau'.





Premis Goya 1990 (Youtube)





El director burgalès, graduat en Dret per la Universitat de Valladolid (UVA), va treballar com a guionista i director de cinema i es va formar com a periodista a Madrid.





Després d'una etapa dedicat a la crítica, la ràdio i el periodisme cinematogràfics, el 1963 va començar la seva activitat professional en el cinema com a ajudant de direcció de Vittorio Cottafavi, Eugenio Martín, Antonio Mercero i Javier Setó, per rodar el seu primer llargmetratge com a guionista i director el 1968 'L'os'.





Entre les seves pel·lícules, dirigides i escrites, destaquen 'Retrat de família' (1976); 'Vestida de blau' (1983); 'El disputat vot del Sr. Cayo' (1986); Jarrapellejos (1987), i 'Soldadito espanyol' (1988).





A la dècada dels 90 va dirigir 'Catorze estacions' (1991), programada a Secció Oficial de la 36 Seminci; 'Tres paraules' (1993); 'Ombres i llums' (1996), pel·lícula documental commemorativa del Centenari del Cinema Espanyol, i 'Les rates' (1997), pel·lícula inaugural de la 42 Seminci.





Les seves últimes cintes van ser 'Primer i únic amor' (2001); 'Hotel Danubi' (2003), preseleccionada per l'Acadèmia de Cinema per representar Espanya en els Oscars; els documentals Castella i Lleó, patrimoni de la humanitat (2005), 'El son de l'aigua' (prop del Duero) (2006); 'Espais entre murs' (2007), i el llargmetratge 'El llibre de les aigües' (2008).





Per a Televisió Espanyola (TVE) va dirigir les sèries 'Plini'; 'Trets'; 'Pàgina de successos' i 'Ocell en una tempesta', a més de diversos episodis de les sèries 'La nit dels temps', 'Els rius', 'Els llibres', 'Contes i llegendes' i 'La màscara negra'.





A més, va ser fundador i president de l'Assemblea de Directors-Realitzadors Cinematogràfics d'Espanya (ADIRCE) entre 1977 i 1983, i el 1988 va ser elegit president de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya, càrrec que va exercir fins a 1992.





Així mateix, va exercir de fundador i president de la Junta Rectora de l'Escola de Cinematografia i de l'Audiovisual de la Comunitat de Madrid (ECAM) i com a professor convidat de 'Anàlisi Cinematogràfic'.





Entre altres distincions, el 1989 va rebre el premi Goya a la millor guió adaptat per 'Jarrapellejos', va ser guardonat el 1996 amb el Premi Castella i Lleó de les Arts, i la Facultat d'Humanitats de la Universitat de Burgos ha donat el seu nom a una càtedra permanent de Cinema.