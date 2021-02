Teatre Gaudí: el drama de "Maria Antonieta", despullat

El teatre Gaudí disposa, com tants altres locals i més de la sala principal, una altra de menor grandària que en època anteriors hagués estat dedicada a acollir, molt possiblement, un salonet o ambigú. Però ara les coses han canviat i els teatres optimitzen l'espai disponible i creen, com els cinemes, multisales, de manera que poden presentar alhora diversos espectacles. D'aquesta manera, aquests espais menors resulten molt adequats per a muntatges de petit format com és el cas de "Maria Antonieta", un "monòleg de teatre físic", en la definició que li dóna el seu intèrpret única, l'actriu uruguaiana Analía Ponts.













Tal com el nom suggereix, la peça està dedicada a evocar la figura de la desafortunada reina de França que va ser l'eina amb el matrimoni es va voler consolidar la relació entre dues cases regnants europees, els Borbó i els Habsburg, i que va morir dramàticament engolida per la revolució. Sobre Maria Antonieta s'han escrit moltes biografies i els historiadors han ofert interpretacions diverses i fins contradictòries, en general esbiaixades per condicionaments de tipus ideològic. En aquest cas, Analía i Camilo Zaffora, que són els responsables de la dramatúrgia, han treballat sobre la molt respectable obra de Stefan Zweig, així com amb alguna correspondència mantinguda per la reina amb la família, pasquins periodístics i proclames de l'època revolucionària, el que els ha servit per aprofundir, sobretot, en el que la seva peripècia personal va tenir de drama humà.





Tots aquests materials han estat instrumentats en funció d'una posada en escena rupturista en la qual els autors d'aquest muntatge, que ha dirigit Jessica Walker, pretenen despullar a Maria Antonieta no només en sentit metafòric, sinó literal. Perquè Analía Ponts nua, en efecte, la personalitat d'aquella dona desafortunada i ho fa sense amagar les anfractuositats del seu cos. De tal manera que quan l'espectador arriba a la sala, dóna amb una dona que no porta peça alguna que la cobreixi i a la qual ràpidament s'identifica amb Maria Antonieta per la perruca divuitesca que llueix. L'act riu, caracteritzada d'aquesta mena, es mou, evoluciona, gesticula i parla sobre un gran llit metàl·lica, que constitueix el decorat de la funció, de la mateixa manera que els llençols són, en alguns moments, i amb l'ocasional presència d'un mirinyac , l'únic vestuari de la protagonista.





Analía Ponts aguditza inicialment el to histriònic del personatge per anar evolucionant mica en mica en un major dramatisme per tal de portar fins a l'espectador el trist sinó d'una dona que va estar anomenada envoltada de glòries i oripells, però a la qual un sinistre atzar va acabar condemnant a la guillotina. En aquest ordre de coses, la interpretació exigeix un notable esforç per part de l'actriu uruguaiana que acredita la seva versatilitat vocal i gestual per tal d'aconseguir el to apropiat a un text que no és precisament fàcil. Un exercici, doncs, de preciosisme interpretatiu molt ben resolt.