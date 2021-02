Aquest dissabte es compleix un any del primer mort per covid a Espanya, un valencià que va viatjar al Nepal

Aquest dissabte es compleix un any de la primera mort a Espanya d'un malalt per covid, un valencià que va viatjar a Nepal. Va ser un pacient amb una pneumònia d'origen desconegut que va morir a l'Hospital Arnau de Vilanova de València el 13 de febrer, tot i que la confirmació no va arribar fins al 3 de març.





UCI (EP)





Aquesta relació es va detectar després del canvi de criteri de definició de casos que el Ministeri de Sanitat va realitzar el 27 de febrer, que instava a realitzar una segona anàlisi a morts per pneumònia d'origen desconegut. L'hospital havia guardat unes mostres i, després d'aquest canvi de definició de casos, se li va realitzar una necròpsia, que va donar positiu.





No obstant això, el primer cas de coronavirus confirmat a Espanya pel Centre Nacional de Microbiologia va ser el passat 31 de gener: un turista alemany que va viatjar a la Gomera i que va quedar ingressat i aïllat a l'Hospital Verge de Guadalupe amb quatre compatriotes.





Des de llavors han mort un total 5.796 persones a la Comunitat Valenciana, a data d'aquest dijous, i 358.444 han donat positiu, segons dades de la Conselleria de Sanitat. La incidència acumulada es troba a la meitat del pic de la tercera onada, 777 positius per cada 100.000 habitants, però tot i així es manté en risc extrem.





Per això, la Generalitat va acordar ahir prolongar totes les restriccions actuals fins a l'1 de març. Entre elles destaquen el tancament total de l'hostaleria i centres esportius i el del comerç no essencial a les 18 hores o el perimetratge de les ciutats de més de 50.000 habitants durant els caps de setmana.





Per la seva banda, el Ministeri xifra el nombre total de morts per coronavirus en 64.217 persones i 3.041.454 contagis. Per la seva banda, la incidència mitjana actual de contagis a Espanya en els últims 14 dies també segueix reduint-se i se situa en els 540,30 casos per cada 100.000 habitants.