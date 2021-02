Final de campanya: els partits polítics fan el seu últim míting abans del 14F

Aquest divendres es tanca la campanya electoral per a les eleccions del 14F i els partits polítics han fet els seus últims mítings per cridar a el vot de la ciutadania. En CatalunyaPress hem les últimes declaracions de les principals forces que es presenten a les eleccions:





PSC





El candidat socialista a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha demanat als ciutadans que el votin aquest diumenge perquè Catalunya tingui un president que "se situï a l'altura de el càrrec" i que sigui capaç d'arribar a grans acords transversals.





Salvador Illa amb Pedro Sánchez (EP)





Al tancament de campanya aquest divendres, acompanyat pel president de Govern, Pedro Sánchez; la presidenta del Senat, Pilar Llop; i la número 2 de la candidatura, Eva Granados; Illa ha reiterat que el PSC és l'única alternativa per deixar enrere els governs independentistes.





"No ens podem permetre el luxe de seguir quatre anys més amb un govern que no assumeix les seves responsabilitats", i ha dit que Catalunya es mereix un govern estable i sensat que posi per davant de tot els problemes reals de la gent.





ERC





El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha cridat aquest divendres a la mobilització diumenge a les eleccions per aconseguir una victòria: "Si nosaltres no ens hem rendit a la presó, menys us heu de rendir vosaltres davant d'una urna. Perquè les urnes són la nostra arma, la nostra eina i el nostre instrument ".





Oriol Junqueras (EP)





Ho ha dit en el míting de final de campanya a les Cotxeres de Sants de Barcelona davant unes 200 persones --el acte amb més asistencia--, en què han donat suport alcandidat Pere Aragonès la plana major de el partit, com Marta Rovira, Marta Vilalta i Roger Torrent, i els presos republicans de l'1-O, com Carme Forcadell, Dolors Bassa i Raül Romeva, a més d'altres membres d'ERC.





"Us prego que no us equivoqueu de vot aquest 14 de febrer. Perquè, si us equivoqueu de vot, retrassaréu aquesta esperança, aquest futur i aquesta república", i ha apel·lat a repetir les victòries d'ERC dels anys 30 per retre homenatge a les generacions que van precedir a l'actual en la lluita per la república.





Junts per Catalunya





L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemónt ha cridat aquest divendres a votar per Junts en les eleccions del 14 de febrer, per evitar un tripartit o un Govern de PSC "amb el suport de Vox, per activa o per passiva".





Carles Puigdemont (EP)





Ho ha dit en el míting final de Junts des del Ideal Centre d'Arts Digital de Barcelona, en què també ha intervingut la candidata a les eleccions, Laura Borràs; el secretari general de el partit, Jordi Sànchez, i la resta de presos de Junts; exconsellers com Lluís Puig, Toni Comín i Meritxell Borràs, i els caps de llista de les demarcacions.





Després de reiterar que aquestes eleccions són entre Borràs o el candidat de PSC a les eleccions, Salvador Illa, ha criticat que els socialistes afirmin que volen governar per a tots els catalans: "Per a què catalans vol governar Illa? Serà per als quals no ha enviat a la presó i a l'exili, ni als jutjats ".





Ciutadans





El candidat de Cs a la Presidència de la Generalitat, Carles Carrizosa, ha urgit a l'electorat a mobilitzar-se el 14F i votar a Cs per arribar a el Govern i "renovar Catalunya, que porta dècades com la joguina dels independentistes".





Carlos Carrizosa (EP)





En l'acte telemàtic de tancament de campanya d'aquest divendres a Barcelona, el candidat taronja ha posat en valor que el vot de Cs val el doble, perquè representen les "polítiques sensates i el dic de contenció de l' 'Procés".





Ha demanat a l'electorat constitucionalista "aprofitar l'oportunitat que el separatisme està dividit i frustrat, perquè moltíssimes persones van creure les mentides que els deien els separatistes".





PP





El candidat de PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha carregat aquest divendres contra el PSC i contra Vox i ha definit els populars com "la casa comuna del centredreta constitucionalista".





Alejandro Fernández i Pablo Casado (EP)





En el seu acte final de campanya a Barcelona, ha dit que l'acord dels partits independentistes per no donar suport a el PSC --el que defineix com a fals cordó sanitari-- serveix per donar-li oxigen i vidilla --ha dit-- al pacte entre el Govern i ERC per reactivar la taula de diàleg: "No havia vist mai un exemple de mesquinesa política així".





Ha lamentat que el president de Govern, Pedro Sánchez, "estigui disposat, per mantenir-se mig any més a la Moncloa, a discutir en una taula sobre la naturalesa democràtica o no de la nació que presideix", i ha afegit que només ha patit un cordó sanitari, amb la formació del primer tripartit a la Generalitat i amb el compromís davant notari del candidat de CiU a 2006, Artur Mas.





A COMÚ PODEM





La candidata d'En Comú Podem (ECP) a les eleccions, Jéssica Albiach, ha demanat als catalans que el votin aquest diumenge per constituir un "Govern transversal i d'esquerres", que veu possible.





Jéssica Albiach (EP)





Ha assegurat que el govern d'esquerres a Catalaunya "arribarà abans o després", en el tancament de campanya a Blanes (Girona) amb el número 2 de la candidatura, Joan Carles Gallego; la candidata per Girona, Rosa Lluch; el candidat per Lleida, Jaume Moya, i la diputada del Congrés Aina Vidal.





"Alguns partits es poden resistir amb vots o amb posicionaments de el passat. Però això són coses del passat", i per això ha demanat concentrar el vot en els comuns, perquè creu que és l'únic vot possible per fer un Govern realment d'esquerres.





PDeCAT





La candidata del PDeCAT a les eleccions catalanes, Àngels Chacón, ha demanat aquest divendres el vot perquè "un partit antisistema no torni a vetar el futur Govern de Catalunya", en referència a la CUP, i ha defensat el tarannà dialogant i negociador de la seva formació.





Àngels Chacón (EP)





"Les enquestes ens situen dins el Parlament i confirmen el que venim dient des de fa dies: estarem dins", ha assegurat durant l'acte final de campanya al Recinte Modernista de Sant Pau, a Barcelona.





S'ha desmarcat de el model que proposa la CUP: "Ens diferencia la seva menyspreu als sectors i a el territori. És un partit del bloqueig, de les nacionalitzacions i les okupacions il·legals".





CUP





La candidata de la CUP a la Presidència de la Generalitat, Dolors Sabater, ha assegurat que cada vot a la CUP és "un fre" a l'entrada de Vox al Parlament i ha advocat textualment perquè la força de les lluites populars entre amb empenta a la cambra.





Dolors Sabater (EP)





Ho ha dit en l'acte final de campanya electoral a Badalona (Barcelona) al costat de el número dos del partit a les eleccions, Carles Riera, la candidata per Tarragona, Laia Estrada, el candidat per Girona, Pau Juvillà, i la número dos per Giron , Montserrat Vinyets.





Sabater ha criticat el Govern actual al·legant que, amb una majoria independentista al Parlament, "no s'ha fet ni un pas endavant" cap a la independència en els últims tres anys, i ha demanat el vot perquè això es reactivi.





VOX





El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tancat aquest divendres a Barcelona la campanya electoral apel·lant als votants de Cs, PSC i PP, als que ha assegurat que "només queda Vox".





Santiago Abascal (EP)





S'ha referit als votants d'esquerres que van migrar des d'altres comunitats però "l'esquerra va negar poder votar un partit nacional i els va obligar a votar aquesta sucursal nacionalista que és el PSC".





També ha apel·lat als que van aconseguir per al PP la majoria absoluta però "no va servir per aturar un cop d'Estat i obligar un 155 durador", i ha criticat que la líder de Cs, Inés Acostades, se n'anés a Congrés després de ser la força més votada al Parlament.