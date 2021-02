BBVA adverteix que cal retardar la jubilació més enllà dels 67 anys

Segons conclou un informe realitzat per Mercedes Ayuso, Edward Palmer i Jorge Bravo, membres de l'Fòrum d'Experts de l'Institut BBVA de Pensions l'edat de jubilació actual a Espanya hauria d'elevar a 1,3 anys per compensar l'augment de l'esperança de vida.













El debat sobre l'edat de jubilació creix / @EP









L'informe, que porta per títol 'Edat de jubilació i vinculació a l'esperança de vida: corregint el gap en les estimacions', mostra que cal aprofundir en aquesta reforma davant la creixent esperança de vida si es vol reduir el desequilibri actuarial entre generacions .





Els autors de l'informe subratllen que l'augment de l'edat legal de jubilació que es produirà a Espanya fins 2027, quan es situarà en 67 anys, "no és suficient per absorbir l'augment estimat de l'esperança de vida"





En el cas d'Espanya, des del 1 de gener de 2013, de forma general, l'edat per sol·licitar la pensió completa de jubilació està associada a la pròpia edat de beneficiari en el moment de la petició i d'haver cotitzat durant un determinat període de temps, mantenint els 65 anys d'edat legal de retir per a aquelles persones que hagin contribuït a el menys 38.5 anys i aconseguint els 67 anys en 2027 per a la resta.





Segons apunta l'estudi, l'esperança de vida s'ha convertit en l'indicador biomètric per excel·lència a l'hora de calcular l'edat legal de jubilació en les reformes de pensions que s'estan realitzant en els diferents països. No obstant això, apunten, l'estimació de l'nombre esperat d'anys de vida a partir de la retirada de l'mercat laboral pot variar de manera significativa en funció de mètode de càlcul que s'utilitzi.









Segons l'estudi, l'augment sostingut de la longevitat, les caigudes en la fertilitat i l'efecte de la crisi econòmica observada en l'última dècada, a la qual caldrà sumar l'impacte de la crisi de l'covid, "han afectat notablement a la sostenibilitat dels sistemes de pensions en els diferents països ". Durant les dues últimes dècades, gairebé tots els països europeus han augmentat les seves edats ordinàries i anticipades de jubilació, amb algunes excepcions, com Luxemburg.





Aquest augment en l'edat de jubilació es produeix pràcticament de forma sistemàtica fins als 65 anys en alguns països com República Txeca, Hongria o Letònia i fins a edats superiors (de 67 o més anys) a Espanya, Portugal, Bèlgica, Gran Bretanya, Alemanya, França, Itàlia.





La conclusió dels autors és que el càlcul de l'edat legal òptima de jubilació és un procés que requereix una estimació adequada sobre el nombre esperat d'anys de vida al llarg de el temps, pel que consideren convenient incorporar en el procediment de càlcul aquelles metodologies que recullin el comportament tendencial de la supervivència humana.





Però res diu l'estudi sobre els grans perjudicats de la jubilació, els autònoms .