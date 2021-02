Monedero ha declarat tenir 15 fonts d'ingressos i 7 comptes bancaris

Monedero ha declarat tenir 15 fonts d'ingressos diferents entre col·laboracions amb productores de televisió, editorials de llibres, fundacions , universitats i fins al Museu del Prado.













Un pensatiu Joan Carles Monedero / @EP





Ser tertulià li surt molt a compte al podemita, Monedero, perquè de la seva participació en programes i tertúlies, aconsegueix uns ingressos de 130.000 euros anuals. De fet de la productora de Jaume Roures (Display Connectors SL) va cobrar 2.833 euros al mes en 15 pagaments mentre que de la productora iraniana 360 Global Media SL va rebre més de 17.000 euros.





Com a professor universitari Joan Carles Monedero rep 18.730 euros de la Universitat Complutense de Madrid perquè encara que el Tribunal Suprem va aclarir que no podia compatibilitzar el seu treball com a docent a jornada completa amb l'assessoria política, el líder de la fundació de Podemos conserva un sou a mitja jornada .





A més Monedero ha cobrat de la Fundació per a Estudis Parlamentaris i de l'Estat autonòmic (400 euros), de la Fundació General de la Universitat Complutense de Madrid (200 euros), de la U niversitat Nacional d'Educació a Distància (180 euros), de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla (606 euros) i del Museu Nacional del Prado (600 euros).





La UDEF de la Policia Nacional revela que Joan Carles Monedero ha arribat a ingressar 162.000 euros en 2019.





Com patrimoni personal més té dos habitatges al seu nom, dues motos, dues empreses actives i set comptes corrents. Es tracta d'un pis al barri de Chamberí i un altre habitatge en una pedania pròxima a l'Real Lloc de Sant Ildefons. Les dues cases estan a nom del polític morat al 100%.





Monedero declara tenir estalviats 33.790 euros entre els seus set comptes corrents. I tenir participar en dues empreses (Motiva 2 Eines de Pensament i Caixa de Resistència Motiva 2). Al Banc Santander d'Ana Botín sembla ser que disposa de 28.140 euros mentre que a Triodos Bank, 5.650 euros. I segons un informe signat per l'Agència Tributària declara que no té comptes a l'estranger.





Una cosa que ve a confirmar el lucratiu que és per Monedero participar en activitats vinculades a la defensa de Podemos, com ser un dels seus tertulians de capçalera, més que dedicar-se a activitats en institucions públiques. Davant el sou 97.940 euros del president de Govern, Pedro Sánchez, o els 92.841 euros del vicepresident Pablo Iglesias, Monedero va arribar als 162.000 euros en ingressos en l'exercici 2019.





I si ingressa tants diners Monedero per que no ho dóna a la seva web favorita ?. Al final la nova política, a mesura que passa el temps, s'està reduint a tenir uns ingressos per sobre de la mitjana a final de mes. No ?.







Seguirem informant ..