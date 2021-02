Els candidats passaran la seva jornada de reflexió familiar entre pel·lícules, calçots i arrossos

Els candidats en aquestes eleccions catalanes / @ EP









Els candidats a la Presidència de la Generalitat a les eleccions de el 14 de febrer passaran aquest dissabte una jornada de reflexió molt familiar, en què tractaran de desconnectar després de dues setmanes de campanya veient pel·lícules, passejant i amb menjars fora de casa o gaudint de ' calçots i arrossos al costat de les seves persones més properes.





El socialista Salvador Illa passarà la jornada amb la seva família a casa descansant --Veient alguna sèrie, passejant o leyendo--, tot i que li hauria agradat anar a veure el documental 'Maragall i la Lluna', dedicada a l'expresident Pasqual Maragall, però no podrà fer-ho perquè es projecta a Barcelona i el confinament comarcal no li permet sortir de la Roca de Vallès (Barcelona), on resideix.





Després d'atendre els compromisos fotogràfics amb la resta de candidats, Alejandro Fernández (PP) passarà la tarda veient una pel·lícula, amb la qual cosa el popular recuperarà una mica de temps que no li ha pogut dedicar en campanya a la seva dona ia les seves filles --la dona de Fernández va ser operada, amb èxit, d'un tumor cefàlic benigne fa pocs dies--.





És molt coneguda la seva passió pels fogons --cocinar és una de les activitats que més li "relaxa" -, Pere Aragonès (ERC) aprofitarà per preparar menjar per als pròxims dies, però abans menjarà amb la seva família els calçots que el seu pare arrencarà de l'hort al matí, i recuperarà el temps de la campanya per jugar amb la seva filla i posar-se a el dia de les sèries que ha deixat aparcades amb la seva dona, a més de contestar als missatges de suport que té pendents a Instagram.





Després de les tradicionals fotografies que es prendran els candidats per a diferents mitjans aquest dissabte al matí, el cap de llista de Cs, Carlos Carrizosa, passejarà per la Barceloneta i menjarà fora del seu domicili, mentre que la resta del dia té previst passar-lo amb la seva família a casa.





També passarà el dia acompanyada de la seva família la candidata de Junts a la Presidència, Laura Borràs, que dedicarà el matí de dissabte a fer la foto dels candidats per a tres mitjans de comunicació.









La candidata d'el PDeCAT, Àngels Chacón, intentarà desconnectar estant a casa amb els seus fills i sortint a passejar amb el seu gos per la seva ciutat, Igualada (Barcelona), i pels boscos dels voltants: "Ells són els grans damnificats d'aquesta agenda de bojos dels candidats.





Aprofitant que el confinament és comarcal, Dolors Sabater (CUP) passejarà per la Serralada de Marina i visitarà una cooperativa de verdura ecològica, a més de visitar a un amic que està malalt, cuinar escudella i croquetes per a diversos dies, i conversar i descansar al costat de les persones del seu entorn.