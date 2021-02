VÍDEO. Coneix al jove francès de 24 anys que està revolucionant la moda

Charles de Vilmorin té tan sols 24 anys, però està al front de l'emblemàtica Rochas i és el dissenyador més jove de la història a presentar una col·lecció d'alta costura.









@CharlesdeVilmorin





Després de fundar la seva pròpia marca de moda ha debutat en la Haute Couture Fashion Week de París presentant 11 colorits looks pintats a mà que van ser subhastats per Jean Paul Gaultier, a benefici de la lluita contra la sida.





El icònic Gaultier actua com el seu mentor i s'ha encarregat de donar a conèixer al costat d'ell el dibuix que Charles ha presentat. Ser un dels noms seleccionats per formar part d'aquesta subhasta suposa tot un honor.





Amb un enfocament unisex i sostenible ha apropat el món de la costura a un públic més jove. L'objectiu de Charles és compaginar la seva tasca com a director creatiu de la seva signatura i de Rochas. "És un gran honor per a mi unir-me a Maison Rochas com a director creatiu. Vilmoroin és nét d'una dissenyadora de núvies i ha passat tota la seva vida vinculat a la moda. En la seva infància, el treball de John Galliano va acabar de inspirar per saber que volia ser dissenyador i la culpa del seu mestratge usant el color la té Christian Lacroix. També cita el desaparegut dissenyador britànic Alexander McQueen, a el director de Tim Burton o als pintors Chagall, Matisse i Dalí entre els seus referents. Una combinació que es reflecteix en la concepció de les seves creacions, que sempre tenen un toc artístic i poètic.





Ell mateix crea les il·lustracions que després es converteixen en els estampats dels seus dissenys.





CONEIX ELS DISSENYS DE CHARLES de Vilmorin