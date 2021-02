VÍDEO. El famós presentador Frank Cuesta li dóna un canvi a la seva vida

Després de deixar la televisió, i amb la seva dona fora de la presó, Frank Cuesta ha decidit embarcar-se en un ambiciós projecte que upondrá un abans i un després en la seva vida. Per Cuesta"ha arribat el moment de donar un cambiazo a la vida: vaig a fer l'últim projecte de la meva vida. No perquè em vagi a morir ja, però crec que és el moment de fer, probablement, la major bestiesa que vagi a fer en la meva vida ".













Cuesta, amb el suport de la seva dona i els seus fills, acaba d'adquirir una enorme parcel·la de terreny per crear un "santuari" per als animals, un lloc en el qual els animals puguin viure lliures, sense gàbies.





El terreny és car i segons el mateix ha informat "està localitzat en una zona molt bona perquè està a la falda d'un parc nacional. Té un riu que el travessa, té bosc ... Tenim la possibilitat de crear un ecosistema amb diferents animals . Podran conviure moltes espècies, i lògicament hi haurà animals que es barallaran i es menjaran els uns als altres ".





Per poder fer front a aquesta compra ha hagut de vendre la seva casa: "hem donat una bona entrada i la part que ens queda es va a anar pagant mensualment durant 3 anys. És una renda de pagament molt alta", ha explicat Costa a els seguidors del seu canal a Youtube.





El treball del santuari, que portarà per nom 'Llibertat', ja ha començat. "Anem a tancar-ho tot, per deixar tot ben protegit i que tots els animals de l'refugi puguin venir per aquí. Anem a guardar l'altre refugi [el segon], tot i que ho podíem haver venut". L'objectiu de Costa és que puguin seguir recuperant allà als animals per a la seva posterior posada en llibertat. El santuari serà per aquells "animals que no poden quedar en llibertat perquè són d'altres països, s'han criat en cases particulars i també per a aquells 'desnonats', els que per les seves condicions no puguin recuperar-se. És tan summament gran el lloc que podran ser-hi i tindran una vida en llibertat ".





El perímetre de la parcel·la en la qual Cuesta pretén seguir desenvolupant el seu treball arriba als 4,5 quilòmetres, encara que hi ha uns 200 metres tanques que toquen un parc nacional proper, pel que en realitat es quedaria en uns 4,3 quilòmetres. En total, es tracta de 35 hectàrees amb zones molt diferenciades: selva, sorra, riu, bassa ...





Segons Cuesta, el major dels seus fills ha vist coses que a qualsevol altre li havien de marcar de per vida, com són les amenaces cada vegada que anaven a exigir-los diners, "però a ell l'han fet més fort". Segons el herpetólogo, "la vida que hem tingut en aquests 20 anys, a més de meravellosa, et marca i en aquest cas als meus fills els ha marcat per bé. La decisió d'aquest projecte va ser seva. Els va semblar una bogeria, però ni es ho van pensar ".





Cuesta ha volgut deixar ben clar que aquest santuari "no serà un circ", com alguns han arribat a pensar durant els últims dies. I és que per poder tirar endavant aquest projecte "intentarem tenir mètodes d'autofinançament", per a això, quan la situació de la pandèmia ho permeti, organitzaran una sèrie de viatges perquè la gent (no més de 6 persones) que vulgui pugui visitar la zona durant una setmana. Hi haurà, per tant, una zona especialment preparada amb tendes de campanya. "Això és un santuari on els animals estaran tranquils, que quedi clar".





Aixecar de zero el santuari no serà feina fàcil i Frank ho sap. "Aquest lloc és car. Seguiré fent vídeos de Youtube perquè ens estan mantenint els refugis, però intentaré buscar altres maneres de finançar això". De fet, acaba d'obrir un compte de Paypal per als que vulguin ajudar-lo. "Sé que això va molt en contra del que he dit sempre, que no volia patrocinadors o donacions, però m'he adonat que el tema dels membres a Youtube és el que està mantenint els refugis. Vaig a buscar espònsor, m'obro al que sigui ".





Tal com explica, "la publicació de Youtube dóna diners, però són els membres subscrits qui ajuden a sufragar les despeses". El preu és de 3 euros mensuals, encara que tan sols la meitat li arriba a Costa. "No és molt, però ajuda molt. Podria estar traient uns 6.000 euros".





















Frank Cuesta prefereix viure el present: "Això és el que em dóna vida, em fa alegria. Els meus fills estan coberts perquè siguin el que vulguin. El futur dels meus fills no és que estigui assegurat, però hi ha uns diners que es va a quedar aquí per a ells, no molts diners. a la fin, es tracta de viure com tu vulguis. Jo animo a la gent a que es vagi als pobles, a camp, perquè la vida allà és millor que a les ciutats. Són zones en les que experimentes vivències, no la supervivència ". La posada en marxa d'aquest refugi serà "un canvi brutal", explica Cuesta