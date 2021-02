Un grup de "hackers" fa xantatge a l'empresa Urbaser

Urbaser propietat de l' grup xinès CNTY ha admès que no és capaç de valorar les dimensions de l'atac als seus servidors, on s'encuentraban contractes públics i concessions administratives de serveis de neteja, tractaments de residus i aigües de més de 50 ajuntaments.













Camió d'Urbaser entrant a Mercabarna / @Vilapress





En aquest ciberatac els pirates li han exigit una contraprestació per no fer pública la informació que han obtingut a l'introduir-se de manera "presumptament il·legal" en els servidors d'Urbaser. L'empresa que es trobava en venda, ha hagut de paralitzar la mateixa fins que s'aclareixi la greu situació de l'ciberatac





La companyia va patir l'entrada d'uns pirates informàtics en alguns dels seus sistemes de control, el que va bloquejar per complet "la informació referent a empleats , clients i proveïdors". Perquè aquest robatori afecta milers de contractes de les concessions administratives que gestiona Urbaser.





Entre els contractes sostrets i la informació associada es trobarien, entre molts altres, la de el servei d'escombraries de ciutats com Madrid i Barcelona, però també la de molts altres municipis del Baix Llobregat com Viladecans, Sant Joan Despí, Mercabarna o Sant Feliu de Llobregat per posar alguns exemples.





Gran part d'aquesta informació està ara en mans d'uns pirates informàtics, que han demanat l'ingrés d'una quantitat milionària a canvi de no revelar els detalls d'aquests contractes que estaven en els servidors atacats.





La companyia s'ha vist obligada a enviar un comunicat en què recomana a "tots els nostres empleats, clients i proveïdors que extremin la precaució i no atenguin cap comunicació realitzada en el nostre nom que pogués resultar sospitosa ".





Però la informació ha provocat la immediata paralització provisional de l'procés que l'inversor xinès CNYT havia començat per desprendre d'Urbaser a través dels serveis de Société Générale, Deutsche Bank i Crédit Agricole per buscar un comprador un cop superat el primer impacte de la pandèmia. CNYT havia valorat el grup en uns 2.400 milions d'euros, inclòs el deute.





UNA EMPRESA QUE HA FORMAT PART D'UN CARTELL DE LA NETEJA





Urbaser va ser sancionada en 2015 juntament amb altres gairebé 40 empreses constructores de manera que es va conèixer com el cartell de la neteja. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va imposar una multa històrica de 98 milions a les principals companyia de el sector per pactar preus per repartir-se el mercat amb els diferents ajuntaments d'Espanya.





El grup s'encarrega de netejar més de 45.000 quilòmetres de carrers en diferents ciutats i gestiona més de 59 milions de metres quadrats de zones verdes, així com 2,8 milions de residus industrials.