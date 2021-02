Les 12 infraccions de trànsit més freqüents

Fa uns dies, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publicava la xifra de diners recaptada per la DGT en sancions de trànsit durant 2019. En total, 374.310.167 euros, el que suposa més d'un milió d'euros en multes diàries. Segons ha indicat la mateixa DGT fa uns mesos, en aquest mateix any es va sancionar a més de 4,6 milions de conductors, amb una mitjana de 12.600 multes diàries.













L'import mitjà recaptat per sanció ascendeix a 81 euros. Si tenim en compte que la DGT ha assenyalat que el 68% de les sancions es van abonar en el termini voluntari de 20 dies naturals des de la notificació (pel que es van beneficiar de la reducció de l'50% per pagament), l'import mitjà de 6 de cada 10 multes a Espanya el 2019 ascendia a 162 euros.









Les sancions MÉS FREQÜENTS





Encara que l'excés de velocitat és una de les multes més comuns entre els conductors, no és l'única a la qual s'ha de prestar atenció. Hem recopilats les sancions que podem evitar a l'hivern, més encara amb climatologia adversa i / o si portem temps sense agafar el cotxe.





Posar especial cura a la normativa de l'reglament general de circulació a l'hora de conduir, evitar oblits per la falta d'hàbit d'agafar el cotxe i prestar atenció a l'conduir amb climatologia hivernal ens ajudaran a evitar una despesa econòmica que no havíem previst.





- Dur a més persones al cotxe de les permeses per les restriccions. El nombre màxim d'ocupants en un mateix cotxe ve determinat pel límit que les comunitats autònomes disposin de forma expressa sobre l'ocupació de vehicles. Incomplir aquesta normativa es sanciona amb una multa de 100 euros.





- No portar mascareta amb acompanyants amb els quals no es convisqui. Portar la màscara al cotxe no és obligatori quan es viatja sol o amb persones convivents. No obstant això, sí que ho és quan els acompanyants no convisquin en la mateixa casa: en aquest cas, han de portar tots. No respectar la norma suposa una sanció de 100 euros.













La mascareta obligatòria si comparteixes cotxe / @ Ep





- No portar el carnet de conduir. Encara que molts desplaçaments siguin trajectes de curta distància, és obligatori portar el permís de conduir sempre. No fer-ho suposa una infracció que comporta una sanció de 10 euros.





- Oblidar-se de renovar el permís i circular amb el carnet caducat es multa amb una sanció que ascendeix als 200 euros.





- ITV caducada. S'ha de tenir especial cura de passar-la quan correspon. Circular amb un vehicle que té la ITV caducada suposa una sanció 200 euros. Fer-ho amb la ITV denegada, 500 euros.





- Quedar-se sense gasolina. Aquest oblit pot equivaler a una sanció administrativa de 200 euros per "conducció negligent" sempre que el conductor d'origen a "una situació de risc o perill per a si mateix". En realitat, el Reglament General de Circulació no sanciona el fet de la manca de carburant al cotxe sinó la maniobra que realitza el conductor en aquell moment i els riscos que suposa.





- No respectar la distància de seguretat. La norma estableix que la distància de seguretat ha de permetre detenir-se en cas de frenada brusca sense col·lisionar amb el vehicle davanter, tenint en compte la velocitat, les condicions de frenada i adherència. No respectar-la implica 200 euros de multa i la pèrdua de 4 punts de l'carnet de conduir. De fet, el 2019, el 17,8% de les sancions imposades a Espanya va ser a conductors que no la respectaven.





- Saltar-se un senyal. La sanció pot anar des dels 80 euros fins als 200, si es tracta d'un senyal de prohibició. En zones de muntanya, s'ha de prestar especial atenció a la senyalització per comprovar si hi ha distintius pintats a terra o senyals visibles, en cas de trobar un senyal tapada per la neu.





- Danys o brutícia al parabrisa. Els trencaments a la lluna, així com la brutícia poden ser objecte de sanció de fins a 200 euros si dificulten la visibilitat per conduir. En relació a l'article 84 de la Llei de Seguretat Viària.





- Circular amb el parabrisa cobert per neu o gel, de manera que pugui dificultar la visibilitat, es tipifica com una infracció greu basant-se l'article 18 que comporta una sanció de 200 euros.





- Escombretes gastades o espatllades. Resulten un element imprescindible per netejar el parabrisa durant la marxa, sobretot en els dies de climatologia adversa. Si no funcionen correctament pot traduir-se en una sanció de 80 euros.





- Matrícula il·legible. És obligatori circular sense res que pugui dificultar la seva llegibilitat. En cas contrari, la sanció és de 80 euros. Durant l'hivern, amb les restes de la pluja, neu i la sal, s'ha de revisar que no quedi coberta per evitar una multa.





- No portar les cadenes posades: Quan la climatologia obliga seu ús o es vegi el senyal R-412, no dur-les pot traduir-se en una multa de 200 euros, tal com recorda OcasionPlus.com.