Desconvocada la vaga de maquinistes de Renfe

@EP





Renfe i el Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris (Semaf) han arribat a un acord aquest divendres que permet desconvocar les cinc jornades de vaga previstos a partir de dimarts que ve, segons han informat fonts de les dues parts de la negociació.



L'acord assolit durant una reunió celebrada la tarda d'aquest divendres ha finalitzat amb un acord "que satisfà a ambdues parts" i ha comportat la desconvocatòria de la vaga prevista per als dies 16 de febrer i 2, 3, 9 i 10 de març, segons han destacat des Semaf.



La desconvocatòria ha estat possible després que Renfe s'hagi compromès a atendre una sèrie de reivindicacions plantejades pel sindicat de maquinistes, principalment relatives a l'ingrés de personal, millores en el material



En concret, un portaveu de Semaf ha explicat que Renfe s'ha compromès a garantir els recursos necessaris per poder recuperar el mateix nombre de circulacions que abans de la pandèmia per la Covid-19, així com a implantar processos més eficients pel que fa a el material i manteniment dels trens que permetin complir els requisits de seguretat.



Així mateix, s'ha estructurat un seguit de mesures relatives a el pla d'ocupació per a agilitzar la incorporació de 391 noves incorporacions i garantir així també el procés de sortides previstes per a aquest any, fixades en 1.032 per al conjunt de Renfe, 430 d'elles en concret per el sector de conducció.



Igualment, l'empresa pública s'ha compromès a traslladar a "àmbits superiors" certes inquietuds el sindicat relacionades amb les obligacions de servei públic.



La convocatòria de vaga havia obligat Renfe a suspendre 259 serveis d'Alta Velocitat i Llarga Distància i 635 de Mitja Distància ia fixar serveis mínims a Rodalies de el 100% en hora punta i del 75% per la resta del dia.



Semaf va ser l'única organització sindical amb representació en la comissió negociadora que no va signar la pròrroga de l'II Conveni col·lectiu de Renfe, aprovada amb el vot favorable de CCOO i UGT i l'abstenció de CGT.