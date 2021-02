35.637 catalans han rebutjat formar part d'una mesa electoral aquest diumenge

Després de rebre la notificació que havia estat escollit per sorteig per formar part d'una mesa electoral aquest diumenge, molts dels elegits han decidit presentar al·legacions davant la seva Junta Electoral de Zona.





Concretament s'han presentat "al·legacions" 35.637 catalans i d'aquestes 23.311 han estat admeses i 3.065 rebutjades. Tot i que encara quedaven per resoldre aquest divendres 1.248.









D'aquesta manera la Juntes Electorals han anat contrarellotge per contestar a tots els que presentaven "al·legacions" per ser exclòs d'aquest sorteig.





LA GENERALITAT CONFIA EN què CONSTITUEIXIN TOTES LES MESES ELECTORALS





Malgrat aquestes xifres el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, Bernat Solé, ha assegurat, aquest dissabte, que en tots els col·legis electorals es podran constituir les taules per votar durant la jornada de l'14F a Catalunya.





En la roda de premsa que ha ofert per explicar als mitjans el dispositiu de el Govern per garantir que la jornada transcorri amb total seguretat davant el Covid-19, ha xifrat en un 99,9% les meses electorals que tenen els membres suficients per a constituir- .





Ha afirmat que, segons les seves dades, hi ha "suficients suplents de primera i segona suplència per constituir totes les taules", i en cas de no poder fer-ho, un suplent d'una altra taula ocuparia el lloc vacant d'una taula que no hagi pogut constituir-se, com indica la Junta Electoral Central (JEC).





Ha afegit que, des de dimarts fins divendres, 29.687 persones que constitueixen una mesa electoral --que sumen 82.251 entre titulars i suplents-- s'han fet el test d'antígens que ofereix la Conselleria de Salut: i ha celebrat que només un 0 , el 38% hagin donat positiu en Covid-19, "una xifra per sota de la positivitat a Catalunya".













Ha explicat que les persones s'han fet aquest test d'antígens voluntari suposen un "50% de l'total, entre titulars i primers suplents", i que està previst que al llarg d'aquest dissabte també se segueixin fent aquestes proves per reforçar la seguretat sanitària durant el 14F.





P er aquests comicis s'han habilitat un total de 2.763 col·legis electorals, 83 més que el 2017, i un total de 9.139 taules, 892 més que el 2017; per a la jornada també es compta amb 82.251 persones per a la constitució de les meses -27.417 titulars i 54.834 suplents--.





Solé ha demanat utilitzar l'aplicació mòbil que el Govern ha impulsat i que permet consultar el nivell de participació i d'ocupació d'un col·legi electoral a temps real i amb "actualitzacions constants" per poder calcular quan anar a votar i evitar així aglomeracions en un mateix punt de votació.