En quina franja horària he d'anar a votar aquest diumenge?

La Generalitat ha donat unes indicacions de cara a les eleccions d'aquest diumenge i com respectar les franges horàries dels col·legis electorals que obriran de 9:00 a 20:00 hores.









@EP





Franges horàries per a les eleccions catalanes de el 14 de febrer





- De 09.00ha 00:00: Persones de risc

- De 12.00ha 19.00h: Persones fora d'aquest col·lectiu, sense contacte amb positius o sense estar contagiats

- De 19: 00h a 20: 00h: Persones positives de la covid-19 o en quarantena per contacte estret amb un positiu





QUÈ PERSONES PERTANYEN ALS COL·LECTIUS VULNERABLES A EL COVID-19?



Segons l'evidència acumulada, hi ha determinades condicions que afavoreixen que la infecció per COVID-19 pugui tenir conseqüències greus (hospitalitzacions, cures intensives i fins i tot defuncions), com per exemple:



- Tenir 65 anys o més.



- Patir diabetis, hipertensió, obesitat mòrbida o alguna malaltia crònica, com ara malaltia cardiovascular, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, malaltia neurològica o neuromuscular crònica, immunodeficiència congènita o adquirida (incloent el VIH), o càncer.



- Estar embarassada també és una condició d'especial consideració.





Resol tots els teus dubtes a: https://web.gencat.cat/ca/activem/preguntes-mes-frequents/eleccions