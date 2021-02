Iberdrola lliura a Aitana Bonmatí el Most Valuable Player

Antonio Fernández, delegat institucional de Iberdrola ha fet entrega a Aitana Bonmatí jugadora del FC Barcelona, de la distinció MVP (Most Valuable Player), que reconeix a la jugadora més destacada de la final de la Copa de SM La Reina de Futbol Femení.













Antonio Fernández, delegat institucional de Iberdrola al costat de Aitana Bonmatí jugadora de l'FC Barcelona / @Iberdrola





La trobada, disputada aquest dissabte a l'estadi La Rosaleda, entre el FC Barcelona i el EDF Logronyo, ha finalitzat amb la victòria el FC Barcelona per 3-0.





"Ara cal pensar en aquest títol i celebrar-ho com es mereix" s'ha celebrat Ainata Bonmatí que va anotar el segon gol blaugrana i va complir amb nota en els gairebé 75 minuts que va estar present al camp.





Iberdrola va reforçar el seu compromís amb el futbol femení la temporada passada, a través del seu suport a totes les competicions d'aquest esport durant les pròximes cinc temporades, fins 2024-25. D'aquesta manera, dóna nom a la màxima competició nacional, la Primera Iberdrola, ia la segona divisió, anomenada Repte Iberdrola. A més, impulsa la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya.





Iberdrola ha estat la primera companyia a fer una aposta global per al foment de la participació de la dona en l'àmbit esportiu com a via per impulsar la igualtat d'oportunitats i dóna suport directament a 16 federacions i dóna nom a 22 lligues de màxima categoria.





L'impuls d'Iberdrola a l'esport practicat per dones





Des de fa gairebé cinc anys, Iberdrola dóna suport a l'esport realitzat per dones, amb la convicció que a través d'l'esport es pot conscienciar i treballar sobre la necessitat de promoure una societat en igualtat d'oportunitats.





La companyia dóna suport a 16 federacions (gimnàstica, triatló, rugbi, piragüisme, bàdminton, futbol, handbol, voleibol, hoquei, tennis de taula, atletisme, karate, boxa, surf, esports de gel i esgrima), dóna nom a 22 lligues nacionals de diferents disciplines i beneficia més de 22.000 esportistes a Espanya.





Amb aquest compromís, Iberdrola contribueix a potenciar els èxits de l'esport femení, afavoreix la igualtat d'oportunitats i fomenta hàbits saludables en la societat des d'edats primerenques. El repte més ambiciós és introduir l'esport femení a les llars i contribuir a augmentar la visibilitat de les dones que practiquen esport i els seus èxits, així com fomentar la creació de nous referents en la societat.





Les seves actuacions estan contribuint a un increment en el nivell de la competició i està permetent que moltes esportistes d'elit espanyoles, que han desenvolupat la seva carrera esportiva en altres països, estiguin tornant a les competicions a Espanya o que esportistes espanyoles estiguin competint en lligues internacionals de prestigi.