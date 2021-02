Els col·legis electorals obren amb el 97,19% de les meses constituïdes

El 97,19% del meses electorals estan constituïdes a les 10.00 hores de cara a la jornada de les eleccions catalanes d'aquest diumenge, segons dades de la Generalitat.





Els col·legis electorals de Catalunya han començat a obrir aquest diumenge a les 9, obrint així la jornada de les eleccions a la Presidència de la Generalitat, i més de 5,6 milions de catalans estan cridats a votar.













Mapa de Taulesde Catalunya. Font: Generalitat / @Catalunyapress





El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, Bernat Solé, ha dit cap a les 8.30, abans de començar la jornada, que no constaven problemes: "Les dades que tenim a hores d'ara no aporten cap incidència".





"En aquests moments, amb dades d'ara, no ens consta cap incidència i per una altra part, com es va explicar ahir, disposem de tots les taules i de tots els membres necessaris", ha afegit.





La jornada transcorrerà amb protocols de seguretat davant el Covid-19 i franges horàries: de 9 a 12 hores, per a col·lectiu de risc; de 12 a 19 per a la població en general; de 19 a 20, per positius de coronavirus i contactes estrets de positius.





Els presidents, els vocals i els corresponents suplents de les meses electorals han començat a acudir a les 8 -els a punts de votació per signar l'acte de presència i començar el procés de constitució de les taules.