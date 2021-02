Barcelona compta amb 94 seus electorals més per evitar aglomeracions

La gerent de l'Ajuntament de Barcelona, Sara Berbel, va dir aquest dissabte que s'han augmentat de 271 a 365 les seus electorals (respecte a les eleccions generals de 2019) per evitar les aglomeracions a les eleccions catalanes.





"S'ha fet un esforç enorme des d'aquest ajuntament i des de tots els ajuntaments de Catalunya perquè cada persona que vulgui votar pugui exercir el seu dret democràtic a escollir lliurement amb el màxim de mesures de seguretat sanitàries", ha declarat als periodistes al poliesportiu Camp del Ferro.





CAMP DEL FERRO

Aquest espai "emblemàtic" és un dels 23 poliesportius i 10 mercats municipals que s'han habilitat excepcionalment per la pandèmia de coronavirus.





Els materials amb què està construït contribueixen a l'eficiència energètica i la sostenibilitat mediambiental i li van valer la certificació LEED Gold, que segons Berbel garanteix que "la climatització i la ventilació seran excel·lents".





A Camp del Ferro hi haurà 8 taules de 4 metres cadascuna, separades entre si per una distància de 2 metres; i podran votar 4.153 persones, amb una mitjana de 519 per taula.





"En eleccions anteriors hem tingut taules amb 800, 1.000 i fins i tot 1.200 persones. Hem fet un gran esforç perquè hi hagi menys electors per taula i, per tant, menys aglomeracions", ha explicat Berbel.





MESURES DE SEGURETAT

Hi haurà "un nivell de neteja i desinfecció sense precedents" i, entre les 19 i les 20 (horari en què podran votar les persones positives i dubtoses d'estar contagiades) hi haurà un equip de protecció màxima.





"També hi ha un reforç de la Guàrdia Urbana important: 935 agents que estaran al llarg de la ciutat i en completa compenetració i treball amb els Mossos d'Esquadra", ha afegit.





MÉS DE 1.000 VOLUNTARIS

Més de 1.000 voluntaris estaran en els centres electorals i s'encarregaran de "tota la feina logístic": la regularització de el flux de les persones, les entrades i sortides per diferents llocs, l'ús de gel hidroalcohòlic, de màscares i compliment de la distància de seguretat.





"El missatge que nosaltres com a Ajuntament volem traslladar és de tranquil·litat, de seguretat: que cada veí o veïna que vulgui votar sàpiga que podrà exercir el seu dret lliurement amb el màxim de seguretat, perquè nosaltres garantirem un compliment exemplar de les mesures de seguretat", ha conclòs.