2.648 carters garanteixen el desplegament logístic de Correus a les eleccions catalanes

Al llarg de la jornada electoral d'aquest 14 de febrer, en la qual se celebren les Eleccions a Parlament, Correus té encomanada la missió de lliurar els vots cursats per correspondència a les meses electorals catalanes.













@EP









Per dur a terme aquesta tasca Correus ha establert un desplegament logístic especial, integrat per 2.648 treballadors, entre personal de repartiment i d'oficines, i mobilitzarà tots els vehicles de la seva flota que siguin necessaris per al correcte desenvolupament del lliurament dels vots per correu .





Quan s'obrin els locals electorals, un primer equip de treballadors de l'empresa postal lliurarà els vots en custòdia a les 9.139 meses electorals distribuïdes en els 2.763 locals electorals dels 947 municipis de Catalunya.





Un altre grup de treballadors farà arribar a les meses electorals aquells vots per correu que poguessin rebre durant el transcurs de la jornada.





Finalment, un altre equip de treballadors recollirà el denominat "tercer sobre" de les meses electorals de tots i cada un dels col·legis electorals de Catalunya amb el resultat final de l'escrutini.





Correus ha posat tots els recursos organitzatius, tecnològics, materials i humans necessaris per garantir el compliment de les obligacions de servei públic que li són encomanades en els processos electorals referides a la gestió de l'vot per correu que, en aquestes eleccions autonòmiques catalanes, ha batut rècords tant en nombre de sol·licituds com a vot per correu admès