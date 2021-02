Sàmper assegura que el dispositiu policial desplegat per a les eleccions és "històric"

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha assegurat que per a les eleccions a Parlament d'aquest diumenge s'ha desplegat un dispositiu policial "històric" donat el nombre d'agents que participaran per garantir la seguretat ciutadana davant la pandèmia del coronavirus.





El comissari dels Mossos d'Esquadra Joan Carles Molinero al costat del conseller d'Interior, Miquel Sàmper / EP





En declaracions als mitjans a la Conselleria després d'una reunió sobre el dispositiu de seguretat, ha defensat que el dispositiu Escó 2021 "és el més ambiciós de tota la història de la democràcia, i en què hi ha més efectius, tant de Mossos d' Esquadra com de Policia Local ", i ha celebrat la coordinació entre els dos cossos.





Ha anunciat que a les 10 es reunirà amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra i Policia Local per valorar les possibles incidències que es poden haver donat en el moment de la constitució de les taules, i que es faran reunions cada dues hores per fer seguiment de la jornada electoral.





Ha explicat que la nit ha estat "molt tranquil·la", ja que tan sols hi ha hagut dos repetidors sabotejats --en Cubells (Lleida) i a Canet d'Adri (Girona) -, incidents que afectaran a la telefonia de les zones però que no "no afectaran per res a la jornada electoral".





Per la seva banda, el comissari dels Mossos d'Esquadra Joan Carles Molinero ha assegurat que a les 9.00 hores d'aquest diumenge la jornada transcorre amb "total i absoluta normalitat" en els 2.770 col·legis electorals de Catalunya, a l'espera de conèixer les possibles dificultats per constituir meses electorals.





Molinero ha explicat que a primera hora s'han registrat 63 baixes de cossos policials del total de 7.200 convocats a les 9 regions policials, cosa que s'ha solucionat "automàticament".





A més, hi ha un altre dispositiu complementari en el qual 3.000 agents més estan patrullant pels diferents "punts estratègics" del territori, com a seus de partits polítics o edificis institucionals i oficials de la Generalitat i de Govern per garantir el normal funcionament de la jornada.